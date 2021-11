Unidas Podemos llama a la movilización contra el proyecto de Fertiberia

La portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi y el coportavoz de Unidas Podemos en Huelva, Gonzalo Vilas, han hecho hoy un llamamiento, en nombre de la confluencia entre Izquierda Unida y Podemos, a la población onubense para que “se sumen y participen masivamente” en la manifestación convocada por numerosos colectivos onubenses, para el próximo jueves en la ciudad de Huelva, contra el proyecto que Fertiberia pretende realizar para cubrir las balsas de fosfoyesos. Las dos formaciones que conforman Unidas Podemos por Huelva son convocantes de esta manifestación que partirá a las 19 horas desde la Plaza de la Merced para terminar en la Plaza de las Monjas, y como tales “estamos plenamente implicadas, poniendo recursos y trabajo para que logremos reunir a la mayor cantidad de gente posible con la que dejarle claro a Fertiberia y a las administraciones competentes que en Huelva no aceptamos un proyecto de mínimos y totalmente inseguro”, resalta Rossi. La portavoz municipal de Unidas Podemos reclama que las administraciones no concedan a Fertiberia los permisos administrativos que requiere su plan, “por no cumplir con las mínimas condiciones de seguridad y con la restauración que está obligada a hacer”.

Unidas Podemos por Huelva señala que el proyecto de Fertiberia “no supone una restauración real de las 1.200 hectáreas de marismas” sobre las que esta empresa llegó a depositar hasta 120 millones de toneladas de fosfoyesos, además de otros materiales peligrosos y hasta radiactivos. El proyecto de Fertiberia se limita a encapsular “esta inmensa acumulación de vertidos, dejándonos en Huelva con la incertidumbre de posibles nuevas catástrofes medioambientales en el futuro, debidas a posibles derrumbamientos y corrimientos de terrenos con los que se seguiría contaminando nuestro litoral y poniendo en peligro las condiciones de vida de las futuras generaciones de onubenses”, explica Gonzalo Vilas. El representante de Unidas Podemos por Huelva denuncia que “lo que pretende hacer Fertiberia en las balsas de fosfoyesos hipotecará el futuro de nuestra ciudad, no solucionará este gravísimo problema ambiental, además de que la empresa contaminante no revela quienes son los científicos que dicen avalar su plan”.

Mónica Rossi añade que desde Unidas Podemos “reivindicamos para las balsas de fosfoyesos un proyecto de restauración de máximos, con el que se logre recuperar las marismas que acabaron siendo destrozadas por décadas de vertidos de Fertiberia”. Para ello, Rossi reclama “el respaldo que las administraciones competentes aún no han prestado al comité de expertos de los fosfoyesos para que puedan elaborar un proyecto alternativo de máximos, mucho más ambicioso que el limitado, insuficiente e inseguro plan de Fertiberia, con el que se cumplan las expectativas generadas por la larga lucha y constante reivindicación ciudadana que hemos mantenido en Huelva para recuperar nuestras marismas contaminadas”.