Vox denuncia en Moguer que se está generando un ambiente de inseguridad por culpa del Gobierno central

El parlamentario andaluz de VOX por Huelva y presidente del partido en la provincia, Rafael Segovia, ha defendido hoy en el acto Barrios Seguros celebrado en Moguer, junto con el senador de VOX por Andalucía, Jacobo González-Robatto y la vicepresidente del partido en Huelva, María López Zambrano, una mayor garantía para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Todo ello en un contexto en el que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere reformar la Ley de Seguridad Ciudadana para que los agentes pierdan potestad y herramientas para ejercer su trabajo en las máximas condiciones de seguridad posibles.

“Se está deteriorando la convivencia, la paz y la tranquilidad entre los españoles, generando un ambiente de inseguridad fomentado por el propio Estado, tal como ha quedado de manifiesto con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que dificulta enormemente el trabajo de nuestras fuerzas del orden, a las que, desde VOX, les mostramos nuestro agradecimiento por su trabajo”, ha señalado Segovia.

El parlamentario onubense también ha hablado de inmigración, recalcando que VOX no está en contra de que vengan personas de fuera de España, sino que lo que se pretende es algo tan sencillo como que se haga conforme a la ley. En ese sentido, también ha añadido que es tremendamente injusto que se señale a VOX cada vez que sucede una tragedia migratoria en nuestras aguas.

“Nosotros somos partidarios de una inmigración legal controlada; creemos que a esos inmigrantes que vienen con orden debemos abrirle nuestras puertas y que vivan entre nosotros como unos españoles más. Es inconcebible que cada vez que haya un accidente en el Mediterráneo nos miren a nosotros como culpables de esa situación”, ha manifestado.

Segovia ha explicado también la mala gestión que se está haciendo de la inmigración ilegal desde el Gobierno central y el autonómico: “Nosotros no gobernamos, las leyes que hay no las hemos hecho nosotros y, tanto el Gobierno nacional como el autonómico – que, por cierto, no están cumpliendo con lo que pactamos – están provocando un efecto llamada, de tal manera que los inmigrantes tienen que pagar muchísimo dinero a las mafias, jugándose la vida en el Mediterráneo, cayendo muchos de ellos. Pero luego, además, cuando llegan aquí, les prohíben trabajar porque, por ley, no se les puede contratar; si en el campo hace falta mano de obra puntual para una campaña y alguien les da trabajo, llega la administración y ponen, como mínimo, 3000 euros de multa por cada inmigrante ilegal que esté trabajando. Aparentemente, todos estos partidos son muy humanitarios, pero luego, cuando llegan aquí, los condenan a la miseria más absoluta. No cabe más hipocresía”.

Por su parte, González-Robatto ha culpado al Gobierno de permitir la entrada y estancia de inmigrantes ilegales. Esa inmigración irregular, en muchas ocasiones, se ve abocada a delinquir y, por tanto, a generar inseguridad, malestar y miedo en nuestra población.

“Nuestros jóvenes no pueden ir solos por los barrios porque temen que les agredan. Nuestras hijas salen atemorizadas con un riesgo real de que las puedan violar. En definitiva, nuestros barrios ya no son seguros por la llamada salvaje a la inmigración ilegal desde el Gobierno. No sabemos quiénes vienen, no hay un control y ello provoca que incluso se cuelen yihadistas. Vienen de otros países con una cultura completamente diferente a la nuestra y, lejos de integrarse, buscan imponerla por encima de nuestras costumbres y tradiciones”, ha apuntado.

Respecto a la okupación, el senador por Andalucía destaca la intranquilidad de los propietarios que no tienen ninguna seguridad frente a aquellos que se meten en sus casas, aprovechando su ausencia. “Los ciudadanos no pueden salir con tranquilidad de sus casas, pensando que, al volver, les han podido okupar una vivienda que tanto les ha costado conseguir”.

Por todo ello, López Zambrano ha reivindicado una mayor dotación de seguridad en nuestros barrios, que nos permita poder desarrollar una vida normal, sin temor a que los delincuentes puedan campar a sus anchas y salir impunes de sus actos.

“Una nación segura empieza en nuestros municipios. Por eso, queremos unos barrios seguros. VOX demanda una mayor dotación de seguridad y servicios de calidad, para poder vivir tranquilos y preservando nuestra cultura”, ha afirmado la vicepresidente provincial.