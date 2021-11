La Policía de Punta Umbría denuncia a un menor por conducir un ciclomotor sin permiso de circulación

Los agentes de la Policía Local de Punta Umbría han denunciado a un menor de edad por la vía penal por conducir un ciclomotor sin permiso de circulación.

El joven de 16 años conducía una motocicleta eléctrica tipo Citycoco para la que es preciso, además del permiso de circulación, un seguro de accidentes, matrícula y revisiones periódicas (ITV).

El conductor, que carecía de todas ellas, fue denunciado el pasado sábado por un presunto delito contra la seguridad vial. El vehículo fue confiscado y depositado en dependencias policiales de Punta Umbría a la espera de que el juzgado resuelva la denuncia.

La Policía recuerda que no debemos confundir estos vehículos con los VMP (vehículos de movilidad personal), cada vez más frecuentes en nuestras calles. Los VMP son, entre otros, los patinetes eléctricos que no tienen asiento y a día de hoy no necesitan documentación.