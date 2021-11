La rectora de la UHU: “La memoria democrática no es una opción es una obligación”

La Universidad de Huelva acoge durante hoy y mañana las Jornadas ‘Educación y Memoria Democrática’ que, organizadas por el Comisionado de Memoria Democrática de la Diputación Provincial, han sido inauguradas con la asistencia del Secretario de Estado de Memoria Democrática, Francisco Martínez.

El diputado portavoz, Salvador Gómez quien -junto al Secretario de Estado y la rectora de la UHU María Antonia Peña- ha inaugurado las Jornadas, ha afirmado que agradecido a la Universidad acogerlas como “lugar del conocimiento que es”.

Según ha subrayado, para la Diputación de Huelva la Memoria Democrática es “un compromiso asumido por nuestra presidenta con la creación del Comisionado de Memoria Democrática, que está desarrollando un intenso trabajo y un amplio marco de actuaciones, en el que se inscriben estas Jornadas; un trabajo que, además, tiene vocación de continuidad”. Porque, según ha añadido, “la memoria no puede habitar en el olvido y es necesario que exista justicia, verdad y reparación”.

Para el Secretario de Estado de Memoria Democrática, Francisco Martínez, se trata de unas Jornadas que tratan de memoria, de educación y de paz, “porque, en última instancia, lo que buscamos es el encuentro, la paz, y aquí se combinan perfectamente esos tres conceptos: el de educación sobre lo que fuimos y de las luchas que hemos librado para conquistar las libertades democráticas y los derechos fundamentales; la memoria para conocer la verdad y para no olvidarla, y la paz para que no se repitan los hechos traumáticos del pasado”

Según ha afirmado, el Gobierno de España está haciendo una apuesta muy importante en relación a los temas de memoria y educación, “que tiene como expresión fundamental la Ley de Memoria Democrática, y también la Ley de Educación, que ya lleva consigo en una de sus disposiciones adicionales que la Memoria Democrática tiene que estar en los currículos. Y también la Ley de Universidades acaba de incluirla, por lo tanto hay una apuesta importantísima porque el conocimiento de la verdad llegue a nuestra gente joven, que es lo fundamental”.

En este sentido, señala que esta apuesta del Gobierno la comparten instituciones como la Diputación de Huelva y la Onubense, “y es importante que se produzcan estas sinergias, porque nos queda mucha tarea por delante”.

Francisco Martínez ha asegurado que “la democracia no puede esperar más: ya llegamos tarde, y no podemos esperar porque tenemos deudas con todos los familiares que nos están pidiendo que le demos a los cadáveres de sus antepasados para darle digna sepultura. Deudas con la verdad histórica y con miles y miles de alumnos que no han llegado a conocer este periodo a lo largo de su formación; y deudas con el encuentro y con la paz y con aquellos que entregaron hasta su propia vida por defender las libertades”.

Por su parte, para la rectora de la UHU estas Jornadas suponen una “doble satisfacción, una como rectora porque nuestra Universidad acoja esta Jornada sobre Memoria y Educación, en ningún otro sitio se podrían aunar mejor estos dos temas” porque, según afirma “tenemos como Universidad la enorme responsabilidad de formar a los educadores, a esos profesores que luego tanto en primaria como en secundaria y en resto de ámbitos de la educación tendrán que trasladar el conocimiento sobre la memoria histórica y democrática”. Y en segundo lugar, Peña ha expresado su satisfacción como historiadora: “para mí la Memoria democrática no es una opción, es una obligación moral que corresponde poner en pie a todos los historiadores y a todas la personas interesadas en conocer nuestro pasado, tener un conocimiento preciso de las cosas que han ocurrido y poner en reparación esos hechos que de otra forma quedarían en un olvido injusto e inmoral”.

En la inauguración se ha realizado un homenaje a Fernando Pineda, presidente de las Asociación de Memoria Histórica y Democrática de la provincia de Huelva. Las artistas Helga y Carmen Molina, han interpretado poemas musicados relacionados con el contenido del acto.

Estas Jornadas van dirigidas tanto a los jóvenes que conformarán el futuro profesorado como al profesorado actual, ya que en las Jornadas están inscritos una veintena de profesores de los CEPES de la provincia”.

Las Jornadas, que se celebran en horario de mañana y tarde, incluyen un amplio número de ponencias de un plantel de expertos -tres de ellos profesores de la UHU-, con posteriores coloquios, encuentros con familiares de víctimas, visitas y la actuación musical ‘Canciones para después de una guerra’, a cargo de Pepe Roca.