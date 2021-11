CSIF reclama más ayudas y menos trabas para el emprendimiento femenino

El sindicato CSIF ha solicitado a las administraciones que eliminen trabas al emprendimiento y faciliten el acceso de la mujer a esta faceta del mercado laboral, una reclamación enmarcada en el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, que se celebra este sábado 20 de noviembre. El sindicato ha destacado que poco más de una tercera parte de las personas afiliadas al Régimen Especial del Trabajador Autónomo en la provincia son mujeres. En concreto hay 10.236 sobre un total de 28.916, según la estadística del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones correspondiente a octubre de este año, lo que supone un 35,3%.

Con estos datos, desde CSIF se ha lamentado cómo “estamos lejos de alcanzar la plena igualdad en el desarrollo de la carrera profesional entre hombres y mujeres” haciendo un llamamiento a la sociedad en general y a las administraciones en particular para subsanar esa grave carencia. “El emprendimiento suele ser el refugio de quien no encuentra trabajo como asalariada. Por eso, en una provincia con una tasa de paro femenino tan alta, hay que fomentarlo con menos trabas administrativas y más medidas efectivas para fomentar la conciliación y equilibrar las responsabilidades en las tareas domésticas y familiares”, ha añadido. En este sentido, CSIF recuerda que las mujeres siguen siendo las grandes perjudicadas por llevar la mayor parte del peso en la casa y el cuidado de los hijos, un agravante que “merma su acceso al mercado laboral, su promoción y no digamos ya su capacidad para emprender”.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2021, la tasa de desempleo femenina en Huelva es de un 31%, lo cual la sitúa 5 puntos por encima de la media en la provincia onubense (26,7%). “Una de cada cuatro onubenses está en el paro y muchas ni siquiera pueden iniciar una aventura empresarial por su cuenta porque el contexto educativo y social no es el idóneo. Hay que favorecer otras circunstancias para que puedan elegir su carrera sin condicionantes externos”, ha pedido CSIF. “Hay que asegurar la participación plena de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en la vida económica”, ha reivindicado.

Finalmente, la central sindical también recalca que la brecha de género en sectores emergentes como el tecnológico influye negativamente en el Producto Interior Bruto (PIB). “Es necesario analizar las causas que provocan el déficit de mujeres en el liderazgo y el emprendimiento y poner el foco en las ayudas y medidas sean necesarias para equilibrar la balanza”, ha concluido CSIF.