Gallego exige al Recre “muchísima concentración” para jugar en un ‘futbolín’

Se avecina una nueva batalla para el Recreativo de Huelva y en vez del rival, en esta ocasión es el escenario del partido el que acapara los titulares. Los albiazules se disponen a retar a Los Barrios en el ‘futbolín’ de Los Cortijillos, un campo un 25% más pequeño que el Nuevo Colombino. Como es lógico, Alberto Gallego tiene en cuenta este factor a la hora de planificar el choque, pero tampoco quiere concederle una relevancia desmesurada.

En este contexto, el entrenador del Decano prevé un “partido de muchos acercamientos a las dos áreas“, razón por la que será necesario tener “muchísima concentración” durante los noventa minutos. “Estamos preparados para jugar este tipo de encuentros y no tenemos ningún problema en salir a competir con la mentalidad ganadora que caracteriza a este equipo“, añade.

Los siete goles encajados por Los Barrios

Respecto al rival, el técnico albiazul resta importancia a la goleada encajada por Los Barrios en Córdoba (7-1), pues califica el resultado como “un accidente“. Es más, el preparador catalán considera a los barreños “un equipo muy peligroso“, toda vez que cuenta con “jugadores con muchísimo talento“.

Álex Moreno y Marc Fraile no llegan

Por lo demás, el ‘mister’ ha confirmado las ausencias por lesión de Álex Moreno y Marc Fraile, a añadir la del también lesionado Chendo Alarcón, y no ha dado pistas sobre el once tras indicar que “jugará el que tenga que jugar“. Eso sí, ha querido dejar claro que “yo no hago rotaciones, elijo a los futbolistas que creo más adecuados para cada partido“.

-EL PRÓXIMO PARTIDO

Los Barrios – Recreativo de Huelva (Sábado, 16.00 horas)

–ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN

Recreativo de Huelva: 23 puntos (con un partido menos) Utrera: 21 puntos Córdoba B: 20 Gerena: 19 puntos (con un partido menos) Ciudad de Lucena: 17 (con un partido menos) Xerez CD: 16 (con dos partidos menos) Sevilla C: 14 (con un partido menos) Cartaya: 11 Los Barrios: 11 (con un partido menos) Ceuta B: 11 Conil: 10 (con un partido menos) Pozoblanco: 10 (con un partido menos) Rota: 9 (con un partido menos) Antoniano: 8 (con un partido menos) Puente Genil: 7 (con un partido menos) Cabecense: 5 Tomares: 5

*El primero sube directamente a la Segunda RFEF. Del segundo al quinto clasificado juegan el ‘play-off’ de ascenso. Descienden los tres últimos.