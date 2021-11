Dani Alejo llevaba razón cuando avisó al Recreativo

Todos los entendidos en la Tercera RFEF lo avisaron, pero el primer integrante del club que lo hizo público fue Dani Alejo. El nuevo director deportivo albiazul aprovechó su presentación oficial para lanzar un aviso: el Recreativo de Huelva disputaría dos ligas bien diferentes esta temporada, dependiendo de dónde jugara el equipo de Alberto Gallego. Ahora, camino de alcanzar el primer tercio de la competición, los números le dan la razón al secretario técnico.

Porque las facilidades que está encontrando el Recre en el Nuevo Colombino contrastan con el campo de minas en que se convierte cada salida. En Huelva, el Decano no sólo ha ganado los cuatro partidos que ha disputado como local, si no que ni siquiera ha encajado un gol. El Ceuta B (2-0), el Rota (3-0), el Gerena (2-0) y el Puente Genil (2-0) no han sido rivales para los recreativistas.

Cuatro puntos perdidos a domicilio

A domicilio, en cambio, el Recreativo ya ha cedido cuatro puntos, merced a los dos empates en los feudos del Ciudad de Lucena (1-1) y Conil (1-1). Y salvo el recital de juego y goles del día del Sevilla C (1-4), los otros triunfos foráneos sobre el Utrera (1-2) y Antoniano (0-2) han sido mucho más sufridos que sus equivalentes en casa.

El factor decisivo para tantas complicaciones no está siendo la afición rival (en la grada el Decano siempre juega en casa gracias a los desplazamientos masivos de su hinchada), y sí el césped, artificial y en mal estado en la mayoría de los casos. Así como las dimensiones de los terrenos de juego, todos ellos inferiores al 105×68 metros del Nuevo Colombino.

Limitaciones de aforo

El culmen de las dificultades tendrá lugar este sábado, cuando los albiazules visiten a la UD Los Barrios en un estadio que es un 25% más pequeño que el coliseo de la avenida del Decano. Y en esta ocasión, las limitaciones de aforo harán que no haya tantos seguidores recreativistas como en Los Palacios, Lucena, Lebrija, Conil y Sevilla.

–EL PRÓXIMO PARTIDO

Los Barrios – Recreativo de Huelva (Sábado, 16.00 horas)

–ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN

Recreativo de Huelva: 23 puntos (con un partido menos) Utrera: 21 puntos Córdoba B: 20 Gerena: 19 puntos (con un partido menos) Ciudad de Lucena: 17 (con un partido menos) Xerez CD: 16 (con dos partidos menos) Sevilla C: 14 (con un partido menos) Cartaya: 11 Los Barrios: 11 (con un partido menos) Ceuta B: 11 Conil: 10 (con un partido menos) Pozoblanco: 10 (con un partido menos) Rota: 9 (con un partido menos) Antoniano: 8 (con un partido menos) Puente Genil: 7 (con un partido menos) Cabecense: 5 Tomares: 5

*El primero sube directamente a la Segunda RFEF. Del segundo al quinto clasificado juegan el ‘play-off’ de ascenso. Descienden los tres últimos.