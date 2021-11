Gallego viste de importancia el partido del Recre con el Puente Genil

Alberto Gallego no se esconde. El entrenador del Recreativo de Huelva ha vestido de importancia la jornada de este fin de semana, en la que los albiazules tienen la oportunidad de abrir distancias en la clasificación aprovechando que sus cuatro principales directos se enfrentan entre sí. Aunque para ello, el Decano tiene que ganar primero al Puente Genil.

“Estos tres puntos son claves, los necesitamos. Queremos ganar para subir este repecho y luego mirar atrás para ver cuántos están a nuestro lado. Es muy importante que el domingo el estadio sea una olla a presión“, porque “los tres puntos nos darían muchísima fuerza” y harían que el equipo jugara “con más confianza, más liberado y menos atenazado“.

Vuelve Peter

Una final en pleno noviembre que tienen difícil jugar Álex Moreno, Marc Fraile y Chendo Alarcón, tras una semana en la que no han podido entrenarse con normalidad. Preocupan sobre todo las molestias en la rodilla del delantero jienense, que está a la espera de conocer los resultados de las pruebas médicas para tener un diagnóstico definitivo.

A cambio, el Recre recupera a Peter, después de tres jornadas de baja. “Peter es un jugador clave, pero no se le ha echado de menos porque el equipo ha estado muy bien“. Aún así, “su vuelta es muy importante, pues debe marcar diferencias en todos los partidos. Y cuando antes entre en dinámica, mejor“, señala el ‘mister’, insinuando la titularidad del nigeriano.

No habrá ‘falso nueve’

Del resto de la alineación, ni media palabra, más allá de aclarar que para elegir el once “tengo en cuenta las actuaciones en los partidos, la actitud en los entrenamientos y el tipo de jugador que puede rendir mejor contra el rival que vamos a tener esa semana“. Precisamente, porque el Puente Genil no se parece al Conil, anuncia que no jugará con ‘falso nueve‘.

Un Puente Genil que el técnico catalán califica como un “equipo duro y experimentado. Ellos atraviesan una situación de urgencia y nos van a plantear un partido muy serio. Vamos a necesitar hacer muchas cosas bien para sacarlo adelante“, avisa. Al menos, “el césped está muy bien, por lo que quiero agradecérselo al club y especialmente a Ale y Raúl, que han trabajado muchísimo“.

-EL PRÓXIMO PARTIDO

Recreativo de Huelva – Puente Genil (Domingo, 17.00 horas)

–ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN

Recreativo de Huelva: 20 puntos (con un partido menos) Gerena: 19 puntos (con un partido menos) Utrera: 18 puntos Córdoba B: 17 Xerez CD: 16 (con dos partidos menos) Ciudad de Lucena: 14 (con un partido menos) Sevilla C: 13 (con un partido menos) Los Barrios: 11 (con un partido menos) Conil: 10 (con un partido menos) Pozoblanco: 10 Antoniano: 8 (con un partido menos) Cartaya: 8 Ceuta B: 8 Puente Genil: 7 (con un partido menos) Rota: 6 (con un partido menos) Cabecense: 5 Tomares: 4

*El primero sube directamente a la Segunda RFEF. Del segundo al quinto clasificado juegan el ‘play-off’ de ascenso. Descienden los tres últimos.