Emilio Martín: “Si me tengo que retirar sin conseguir nada más, me puedo ir satisfecho”

A sus 39 años, Emilio Martín atisba la retirada. Pero antes de colgar las botas, el mejor deportista de la historia de Huelva quiere engrosar su espectacular palmarés. Este fin de semana, el duatleta onubense viajará hasta Avilés, donde el próximo sábado se disputará una nueva edición del Campeonato del Mundo Absoluto, prueba que ha conquistado en dos ocasiones.

“El duatlón me ha devuelto todo aquello que creo que el deporte me debía“, señala el bicampeón mundial, que antes de pasarse a esta especialidad, se topó como mediofondista con la mejor generación del ‘1.500’ español. Ahora, con once medallas internacionales en las vitrinas de su domicilio, mira hacia atrás y se muestra muy orgulloso de todos sus logros.

El mejor duatleta de España

“Si me tengo que retirar ahora mismo, sin conseguir nada más de lo que he conseguido, me puedo ir bastante satisfecho“, señala en un documental realizado por la Revista Triatlón, que bajo el título ‘La década prodigiosa de Emilio Martín’, repasa la carrera y las vivencias del mejor duatleta de la historia de España.

-LAS ONCE MEDALLAS INTERNACIONALES DE EMILIO MARTÍN