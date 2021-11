Manu Galán: “La clasificación del Puente Genil es engañosa”

Tras varias jornadas compartiendo el primer puesto, el Recreativo de Huelva al fin luce en solitario en lo más alto de la clasificación del Grupo X de la Tercera RFEF. Y se avecina una jornada propicia, pues los duelos entre el Utrera y el Gerena, de un lado, y el Ciudad de Lucena y el Xerez, del otro, significan que al menos dos de los rivales directos de los albiazules en la lucha por el ascenso perderán puntos este fin de semana. Aún así, en el vestuario prefieren no echar cuentas.

“Nosotros sólo miramos a nosotros mismos. Tenemos que encargarnos de nuestro trabajo y nada más. Lo que hagan los demás depende de ellos y no de nosotros“, proclama Manu Galán. En este sentido, hay motivos para ser optimistas con el encuentro del Decano, pues según revela el zaguero, “el equipo está enchufado, trabajando bien y con ganas de que llegue el domingo“.

Inicio dubitativo

Tras un dubitativo inicio de temporada en el que sólo jugó uno de los tres primeros partidos, el central se ha afianzado en el once del Recre y encadena cinco jornadas siendo titular. “Estoy teniendo continuidad y me siento contento y feliz por aportar al equipo mi granito de arena. Estoy cómodo y con confianza, pero me adapto a lo que el ‘mister’ quiera“, indica.

El Puente Genil

Respecto al cada vez más cercano cruce con un decepcionante Puente Genil, Galán advierte que “su posición en la tabla es engañosa. Han tenido un cambio de entrenador y están encajando bastantes goles, pero no podemos salir confiados. Es un rival bastante duro y competitivo, con jugadores veteranos y muy experimentados. Hay que salir a por todas, trasladar al campo el buen trabajo del equipo durante la semana y buscar los tres puntos como sea“, sentencia.

-EL PRÓXIMO PARTIDO

Recreativo de Huelva – Puente Genil (Domingo, 17.00 horas)

–ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN

Recreativo de Huelva: 20 puntos (con un partido menos) Gerena: 19 puntos (con un partido menos) Utrera: 18 puntos Córdoba B: 17 Xerez CD: 16 (con dos partidos menos) Ciudad de Lucena: 14 (con un partido menos) Sevilla C: 13 (con un partido menos) Los Barrios: 11 (con un partido menos) Conil: 10 (con un partido menos) Pozoblanco: 10 Antoniano: 8 (con un partido menos) Cartaya: 8 Ceuta B: 8 Puente Genil: 7 (con un partido menos) Rota: 6 (con un partido menos) Cabecense: 5 Tomares: 4

*El primero sube directamente a la Segunda RFEF. Del segundo al quinto clasificado juegan el ‘play-off’ de ascenso. Descienden los tres últimos.