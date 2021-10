Toledo critica a la FIFA y solicita la internacionalidad para Cinta

Antonio Toledo ha cogido el micrófono para no dejar títere con cabeza. El entrenador del Sporting de Huelva ha criticado a la FIFA por “consentir que se disputen tantos partidos amistosos de selecciones que no conducen nada“. Y lo dice reforzado en su argumento por la grave lesión de Stephannie Blanco, “una muy triste noticia para nosotros y para la jugadora. Tenemos una plantilla muy corta y ahora debemos ir al mercado“, anuncia.

Tampoco la Real Federación Española de Fútbol escapa de las críticas del ‘mister’ blanquiazul, que no entiende que la onubense Cinta Rodríguez, una de las tres mejores centrales de la Primera División Femenina para muchos entrenadores y para la crítica especializada, “no tenga ninguna opción de ir a la selección española. No lo veo lógico“, proclama.

La visita al Levante

Unas declaraciones que el preparador sportinguista ha efectuado en vísperas de visitar al Levante, un rival que cuenta con “un plantel bastante destacado. Pero nosotros tenemos necesidad de puntos y hay que acudir al partido con la mentalidad de ganar“. Las internacionales Mayra Ramírez y Fatou Kanteh ya se ha incorporado al grupo y se espera que Vanesa Santana se sume durante el viaje a Valencia.

-LA OCTAVA JORNADA

Levante UD – Sporting de Huelva (Domingo, 11.00 horas)

(Domingo, 11.00 horas) Betis – Athletic de Bilbao (Domingo, 11.00 horas)

Alavés – Granadilla Tenerife (Domingo, 12.00 horas)

Atlético Madrid – Villarreal (Domingo, 12.00 horas)

Barcelona – Real Sociedad (Domingo, 12.00 horas)

Rayo Vallecano – Real Sociedad (Domingo, 12.00 horas)

Real Madrid – Valencia (Domingo, 17.00 horas)

Madrid CFF -Eibar (Domingo, 18.00 horas)

-ASÍ VA LA PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

FC Barcelona: 21 puntos Real Sociedad: 18 Athletic de Bilbao: 16 Levante UD: 14 Atlético de Madrid: 14 Deportivo Alavés: 13 Madrid CFF: 11 Sevilla FC: 9 Real Betis: 8 SD Eibar: 6 Granadilla Tenerife: 6 (con un partido menos) Sporting de Huelva: 4 Real Madrid: 4 Valencia CF: 4 Villarreal CF: 4 (con un partido menos) Rayo Vallecano: 1

*El primer clasificado se proclama Campeón de Liga y también se clasifica para la Champions League, junto al segundo y al tercero. Descienden los dos últimos clasificados.