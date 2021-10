Diego Neto: “Me gustaría dar la noticia de que la lotería de Navidad deja una lluvia de millones en Isla Cristina”

Me llena de alegría que esté hoy en esta sección de entrevistas un viejo amigo de Isla Cristina, al que le tengo un gran afecto y que conozco hace más de 40 años, pues tuvimos la oportunidad y para mí un gran honor de subirnos juntos al mítico Teatro Gran Vía de la antigua Higuerita a participar en el concurso de agrupaciones del Carnaval de dicha localidad costera y asimismo formar parte de la comisión de fiestas del ayuntamiento en su primera legislatura democrática. También jugamos algunos partidos de fútbol juntos, y…. muchas vivencias más.

Vamos, que nos une una buena amistad. Estoy refiriéndome a Diego Neto Pérez, nacido el 27 de agosto de 1954 en Isla Cristina y, al que quierolo conozcan un poquito más.

Diego comenzó a trabajar a la temprana edad de 11 años, como dependiente del desaparecido Bar Europa, de los hermanos Pepe, Juan y Bartolo Pérez Vaz, después trabajó en la Gitanilla de la playa de Ayamonte y Bar el Quijote de la misma ciudad, de regreso a Isla Cristina con 14 años ocupó las labores en una botería de prensa para sardinas, más tarde volvió de nuevo a la hostelería trabajando en varios bares del pueblo y en el Hotel Pato Azul, desde donde emigró hasta la capital de España para trabajar en un restaurante Italiano cinco estrella “il cacciatore”, durante su estancia en Madrid, estudió coctelería gracias a la afición adquirida durante sus visitas diarias al Bar Chicote, lo que le llevó a ganar un concurso de jóvenes talentos presentando el Cóctel “Llorona”.



Ya en su ciudad natal compartió su pasión por el fútbol trabajando en el mítico restaurante Casa Rufino, para posteriormente dejar el trabajo de la hostelería por la construcción, al contar con más tiempo para jugar los partidos con el CD Isla Cristina. Fue entonces cuando el servicio militar obligatorio llamó a su puerta trasladándose hasta el Cerro del Muriano para el periodo de instrucción, después pasó a servir a la patria como cocinero y camarero del General Manuel Santana de la Rosa, y del Coronel Rovira, en el Regimiento de Infantería Granada 34 de Huelva.

Después de haber cumplido el servicio militar, el trabajo en la construcción, el fútbol y los chocos fritos en casa Crisanto, además de los caracoles en salsa de la “Puerta del Sol”, fueron sus amigos inseparables, hasta que un buen día su amigo Joaquín Santos “Sotil”, le llevó al ensayo de una murga, “Los Grumetes” y a partir de ahí el gusanillo del carnaval empezó a germinar en sus venas.

Cuando puso fin a su etapa de carnaval, se dedicó a entrenar niños y educarlos deportivamente para el mundo del fútbol en la cantera del Isla Cristina FC., con muy buenos resultados, consiguiendo un subcampeonato provincial en categoría benjamín y un campeonato en categoría alevín, que les dio derecho a jugar el sector andaluz enfrentándose a las canteras de Sevilla, Cádiz y Córdoba.

También quiero recordar que nuestro invitado de hoy participó en las primeras elecciones de la democracia con la Agrupación Local Isleña “ALI”, donde iba en la candidatura con Paco Zamudio y la inolvidable María Asunción Echague, formando parte del gobierno municipal en coalición con la Unión de Centro Democrática “UCD”, siendo alcalde el centrista Héctor Castillo Figueroa.

Al hacerse cargo Paco Zamudio de la concejalia de festejos, Diego pasó a ser el responsable del área de caseta de los carnavales isleños, recuperando el famoso “baile risa” después de muchos años de ausencia.

Señalar que nuestro invitado de hoy pasó posteriormente a formar parte de la plantilla del ayuntamiento de Isla, donde ha estado 30 años hasta su jubilación y fue uno de los pioneros en la puesta en marcha de la radio isleña hoy radio Isla Cristina, además de ser miembro de la banda de trompetas y tambores.

Como habrán comprobado, una persona de lo más polifacética, y desde luego podría ponerle un montón de calificativos para definirlo, pero con decir que es el amigo que todos quisieran tener y desde luego una pero que muy buena gente, creo que está todo dicho.

Pero vamos a entrar en faena y a preguntar para confeccionar esta entrevista.

P.- ¿Diego, qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Al principio de la pandemia un poco asustado por los acontecimientos que nos llegaban a través de las informaciones de radio, televisión y prensa, algo inesperado que nos cogió a todos por sorpresa, llevándose por delante a miles de personas en su mayoría de la tercera edad, esos valientes que levantaron España y que no pudieron disfrutar el final de sus vidas con sus seres queridos.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia, sobre todo, en el mundo del carnaval?

R. – El carnaval puede con todo, no tienes para comer y te busca cuatro trapos para disfrazarte, es una forma de vida que llevamos en la sangre los isleños/as, desde tiempos inmemorables, el carnaval ha sobrevivido a guerras, hambre, terremotos y también lo hará con el Covid, solo es cuestión de tiempo y todo volverá hacer como antes.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Claro, con la presión mediática de los medios a todas horas, el cerebro no deja de funcionar y se piensa mucho en la salud de la familia y de uno mismo, si te digo lo contrario me engañaría yo solo. Durante la pandemia un familiar cogió el Covid, y me llamaron para hacerme las pruebas, después de la espera me llaman por teléfono y me confirman que había estado contagiado, pero la gran sorpresa es que me dicen que estaba fuera de peligro porque era inmune al virus. Lo celebré con un vaso de agua para el susto.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro y qué haces en la actualidad?

R. – Después de jubilarme hace dos años, me dedico hacer deportes, vida familiar y difundir las noticias y videos de la actualidad isleña, en mi página web isla-cristina.com y en redes sociales Facebook, Instagram, Diego Neto, gracias a la colaboración de mis amigos y compañeros en las tareas informativas, Manuel Olías, Juan Guerrero y José Enrique Pérez, que me nutren de noticias y espero que me sigan mimando hasta que el cuerpo aguante de cara al futuro.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu etapa carnavalera?

R. – Pues no sabría que elegir porque todo fue maravilloso los momentos buenos y los malos, son siempre una escuela de enseñanza que la vida pone a tu alcance, además si en carnaval conoces a la mujer de tu vida con la que formas una familia, ya ni te cuento.

P. – ¿Qué diferencia existe entre los inicios de los carnavales de los años 70-80 y los actuales?

R. – Antes el carnaval era más callejero con una alegría desbordante durante los días de celebración, las agrupaciones disfrutaban cantando por las calles del pueblo a cualquier hora, acompañadas de cientos de disfraces de personajes legendarios, nos visitaban artistas famosos de radio y televisión, que difundieron nuestro arte y cultura por todos los rincones del mundo. Pero quiero dejar una cosa clara, a pesar de la nostalgia nuestro carnaval sigue siendo fuente de inspiración para otros lugares ocupando un lugar privilegiado ganado por derecho propio gracias al esfuerzo de una ciudad carnavalera por excelencia. El pregón del carnaval, concurso de agrupaciones, carnaval de calle, entierro de la sardina, la gran cabalgata, y los actos de las peñas carnavaleras entre otros, son los protagonistas de la nueva era de la comunicación por la gran difusión en las redes sociales.

P. – ¿Se podrá celebrar este próximo 2022 el concurso de agrupaciones?

R. – Con bastante precauciones todo apunta por parte de la Asociación del Carnaval Isleño “ACI” y la concejalía de fiestas del Ayuntamiento que se podrá celebrar, hay bastantes agrupaciones que retomaron los ensayos y seguro que tendremos concurso.

P. – ¿Qué significa Isla Cristina y el carnaval para ti?

R. – Parte de mi vida de la que siempre estaré orgulloso de haber mamado en esta bendita tierra marinera, y en cuanto al carnaval, agradecido de haber recibido el cariño y los miles de aplausos durante mi etapa carnavalera sobre un escenario, “el mejor de los premios posibles”.

P. – Tú que sigues la actualidad isleña, ¿qué noticia te gustaría dar?

R. – La lotería de Navidad deja una lluvia de millones en Isla Cristina.

P. – ¿Cuáles son o han sido tus referentes en esta vida tanto profesionales carnavaleros?

R. – En mis primeros años me ayudó mucho, Antonio Cárdenas componiendo letras para mis comparsas, Salineros y Cumbancheros, además de la música del maestro Uve Ríos, Miguel Gómez “Miguelín” también colaboró en mi etapa de comparsita, y después en la de Murguista, donde Manuel Galloso me ayudo en el repertorio de mi primera murga “Los Mosquitos” a partir de ahí, me dediqué a escribir mis propios repertorios para mis murgas y algunas agrupaciones más, colaborando y dirigiendo a muchas de las agrupaciones del tristemente amigo fallecido José Manuel Obiol.

P. – ¿Cuál es la agrupación de las tuyas que te ha llenado más y por qué?

R. – Pues no sabría cual escoger, han sido todas echas con mucha ilusión, me quedaría siempre con las ganas y entusiasmos de los componentes que gracias a ellos y muchas horas de ensayo, disfrutamos de la alegría de cantar a nuestro pueblo.

P. – ¿Qué te debe a ti el carnaval y que le debes tú al carnaval?

R. – Digamos que la musa del disfraz me enamoro hasta los huesos y vivimos un romance extraordinario lleno de pasión y amor, que se fue apagando con los años pero nunca desapareció.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – La Barriada de Román Pérez, al otro lado del puente, fue mi bautismo y escuela de la vida durante buena parte de mi infancia, allí crecí jugando a las bolas, a los toreros, la gayola, tres empiedra, tris quilina burro encima.. , con mis amigos y mis dos hermanos, Manolo y Mariano. Mi pasión por el fútbol me hacía soñar con ser algún día futbolista, objetivo que cumplí cuando debuté muy joven con el desaparecido CD Isla Cristina, si amigo Camacho, aquel que noqueó a tu Sevilla de la Copa del Rey, aunque yo no jugaba en esa época tan brillante del fútbol isleño, también jugué en el Sporting Isleño, y el CD Canela de Ayamonte.

P. – ¿Se han cumplido hasta ahora tus proyectos de vida?

R. – Los proyecto de un trabajador son siempre tener trabajo, formar una familia, y poder disfrutar con ellos de la vida, después vienen momentos dulces y amargos, que hay que sobrellevar, como la pérdida de tus seres queridos como ley de vida, no hay mejor proyecto que el día a día compartido con mi Teresa de Jesús, mis hijos Tere, Macarena y Diego, mis nietos Adriana, Marina y José, mi yerno José, sin olvidar nunca el parentesco de una gran familia.

P. – Por último, una cosa que nunca he querido contar y fíjate que han pasado años, ¿hubo “cajonazo” con la murga Las viejas alcahuetas en 1984?

R. – Cajonazo no, mala leche. Como anécdota recuerdo que estando esperando en la caseta del carnaval la puntuación tras haber finalizado el provincial de agrupaciones que se celebraba en Isla Cristina con la participación de conjuntos de toda la provincia, un señor de la comisión de fiesta me informó antes que se diera el veredicto final, que habíamos quedado segundo, pero nos habían relegado al tercer puesto por decisión de un jurado que no debería haber estado en la fase final puntuando, pues era de Isla Cristina y las normas contemplaban que no era posible si había agrupaciones isleñas en la final. Nos dirigimos al presidente de la comisión de fiestas y al señor alcalde, explicándole los hechos ocurridos y viendo la gravedad del asunto nos prometió el premio dinerario del segundo puesto más trofeo, y que por favor este fallo no transcendiera y la hiciéramos pública por las graves consecuencias que traería al concurso el próximo año, y menos a Camacho Malo, que era integrante de la agrupación que se dedicó día tras día a viajar desde la capital hasta el cuarto de ensayo en Isla Cristina, demostrando el gran espíritu carnavalero que corrían por sus venas. “El Malo”, en esos momentos trabajaba en un conocido periódico provincial con muchos lectores, pero como director se lo comuniqué a todos los componentes. El Malo no lo fue tanto, pues nunca ha sacado el tema como noticia en los miles de tertulias carnavaleras en radio, televisión y prensa escrita, porque nunca tiraría piedras al tejado del carnaval de Isla Cristina. Por eso ahora se cuenta como una anécdota más de las tantas que pasan en carnaval.

Diego, que es todo un lujazo tenerte como amigo, que aquellos carnavales de finales de los 70 y años 80, difícilmente se superarán y que nosotros tuvimos la gran suerte de formar parte activa de ellos, en participación y organización y, que me alegro verte feliz y disfrutando de la vida.

Un abrazo grande amigo y, un beso al cielo para nuestro común amigo Obiol.