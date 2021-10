La UHU programa una veintena de actividades deportivas en el primer cuatrimestre

La Universidad de Huelva, a través de su Servicio de Actividades Físicas y Deportivas, ha programado una veintena de actividades para este primer cuatrimestre del curso académico 2021/2022, en el que se recupera el formato presencial pero se mantiene la modalidad online, que tras la pandemia “llegó para quedarse” con el objetivo de “facilitar que más gente pueda acceder a nuestras actividades”.

Así lo ha comunicado la vicerrectora de Proyección Social y Universitaria de la UHU, Joaquina Castillo, durante la presentación de la programación deportiva de este Servicio, que ha tenido lugar en ‘La caja de cristal’, el nuevo espacio cultural ubicado en la estación de trenes de Huelva que la Onubense puso en marcha recientemente con el objetivo de llevar la cultura al centro de la ciudad.

La programación deportiva tiene como objetivo “promocionar la salud en sentido integral de todas las personas”, pues “está abierta a todas las personas y no solo a la comunidad universitaria y ha sido diseñada pensando en las diferentes necesidades y estilos de vida”, ha proseguido Castillo, tras lo que el director del Servicio de Actividades Físicas y Deportivas, Javier Tamayo, ha presentado el contenido de la programación, que cuenta con actividades en el gimnasio, talleres, escuelas, actividades en el medio natural, actividades online, competiciones y cursos.

Entre las actividades destaca la recuperación de algunas de gran éxito que se paralizaron como consecuencia de la pandemia, como el Trofeo Universidad de Huelva, que cumple 25 años y “lo ampliamos con las modalidades de deportes por equipos” como el fútbol, el voleibol o el balonmano, ha explicado el propio Tamayo, tras lo que ha indicado que el trofeo contará con un total de 11 modalidades deportivas y que en cursos anteriores ha llegado a contar con la participación de más de mil alumnos y alumnas.

También se recuperan las escuelas deportivas de cursos anteriores, como la de hockey y la de bádminton, y la Carrera ETSI, que tendrá lugar en noviembre, al tiempo que se mantienen actividades online como el taller de suelo pélvico y el torneo de ajedrez y competiciones en las que se evitaba el contacto físico debido a la pandemia y que se han vuelto a convocar por su alta demanda, como el Torneo Puerta a Puerta con los Pies y el Torneo Baloncesto 1×1, ha explicado Tamayo.

A todo ello hay que sumar los talleres de entrenamiento funcional, tiro con arco y pádel; las actividades en el medio natural como la Ruta a Caballo en el entorno de Doñana, la Ruta en Kayak Parque Natural Marismas del Odiel y Yoga en la Playa; dos cursos de Iniciación a la Marcha Nórdica e Iniciación a la Orientación en la Naturaleza; y las actividades de musculación y de salud y condición física en el gimnasio, cuya apertura se ha adelantado a la semana pasada.

No obstante, el director del Servicio de Actividades Físicas y Deportivas ha destacado que se trata de una programación “viva” y no cerrada, ya que “siempre estamos abiertos a incorporar otras actividades”, ha añadido, no sin antes mostrar su “ilusión por ver de nuevo nuestras instalaciones llenas y con más opciones de participar en las actividades”, ha recalcado.

Por último, la vicerrectora de Proyección Social y Universitaria de la UHU también ha recordado que las actividades deportivas del curso pasado se desarrollaron “con nota de matrícula”, ya que, “pese a la situación de pandemia, cerca de 15.000 usuarios participaron en las distintas actividades online y semipresenciales”, ha detallado.