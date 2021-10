Por Huelva propone una inversión territorial como alternativa al abandono de la provincia

En vista del decepcionante trato recibido por la provincia de Huelva en los últimos Presupuestos Generales del Estado para el 2022, el Presidente de POR HUELVA, Joaquín de la Torre, presentará esta semana en la Subdelegación del Gobierno de España, una iniciativa para la creación de un I.T.I (Inversión Territorial Integrada) para la provincia de Huelva.

La I.T.I un instrumento de la Unión Europea diseñado para apoyar un conjunto de acciones integradas en un área geográfica determinada, con el fin de dar respuesta a las necesidades o retos concretos de esa zona. Se trata por tanto de un instrumento de gestión, definido en el Reglamento (UE) Nº 1303/2013, que permite aplicar un enfoque territorial en la concepción e implementación de las políticas públicas.

Según el Presidente del partido provincialista de Huelva, “nos encontramos en un momento crucial que marcará el futuro de la provincia y su gente durante los próximos 15 o 20 años y lamentablemente no cabe esperar nada gratis de nadie, como hemos podido comprobar durante los últimos 40 años, de modo que tenemos que ser nosotros, los propios ciudadanos, quienes tomemos la iniciativa para encontrar soluciones a nuestros problemas. Nadie más lo va a hacer. Desde Por Huelva hemos encontrado una posible alternativa a la necesidad de cubrir los servicios básicos y demandas de desarrollo socioeconómico que sufre la provincia de Huelva, una solución que se está aplicando en otras provincias como es el caso de Cádiz o Murcia que ya cuentan con un I.T.I para sus provincias. Se trata, en definitiva, de un proyecto financiado con fondos europeos a través del FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), y debe de ser presentado por el Gobierno de España como causa excepcional debido a circunstancias especiales, las mismas que estamos viviendo en nuestra provincia desde hace años”.

Añade De la Torre, “estos ámbitos de intervención y sus temáticas se revelan como la base de las líneas de actuación que conformarán la ITI para la provincia de Huelva, y podemos desglosarlos según la tabla adjunta”.

Finaliza el presidente de Por Huelva, “desde nuestra formación ahora mismo sólo podemos presentar propuestas que permitan a las administraciones locales, autonómicas y estatales, revertir esta situación tan dramática que vivimos los onubenses con la pérdida de calidad en los servicios básicos, empleo y poder adquisitivo, pero esperamos que en las próximas elecciones a la Junta de Andalucía obtengamos el apoyo suficiente para poder exigir directamente la inversión pública que se nos promete continuamente, pero que finalmente nos niegan año tras año. Lo que no llegamos a entender es cómo no se ha propuesto antes esta iniciativa para Huelva, con la realidad que tenemos, y mientras tanto sí se han aprobado para la provincia de Cádiz o presentado ya una para Jaén o Teruel, como parte del acuerdo entre Teruel Existe y el Gobierno. Alguien no está haciendo su trabajo”