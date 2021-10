Peter se convierte en duda para el Conil-Recreativo

Pendientes de Peter. El Recreativo de Huelva ha completado hoy la segunda sesión preparatoria para el partido del próximo domingo contra el Conil, sin que el extremo nigeriano haya podido entrenar junto a sus compañeros. Como sucediera ayer, el carrilero africano se ha ejercitado aparte, lo que le convierte en duda para la visita al Antonio Pérez Ureba.

No obstante, no es la primera vez que Peter pasa la semana entre algodones, para luego entrar en la convocatoria, ser titular y erigirse en uno de los jugadores más destacados del Decano del Fútbol Español. No en vano, el ex del Cádiz B suma ya dos goles y una asistencia en este arranque de temporada, y al día de la fecha es el MVP del Recre.

Alta intensidad

El resto del plantel albiazul, incluidos los recién recuperados Gonzalo Piña y Rubén Serrano, ha trabajado con normalidad. Una intensidad muy alta ha caracterizado el desempeño de los hombres de Alberto Gallego, que se entrenan en el Campo Julián Contreras del Torrejón para aclimatarse al césped artificial del feudo del Conil.

-EL PRÓXIMO PARTIDO

Conil CF – Recreativo de Huelva (Domingo, 17.30 horas)

–ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN

Recreativo de Huelva: 13 puntos (con un partido menos) Gerena: 13 (con un partido menos) Utrera: 13 Sevilla C: 13 Córdoba B: 11 Xerez CD: 10 (con dos partidos menos) Ciudad de Lucena: 7 (con un partido menos) Los Barrios: 7 Cartaya: 7 Ceuta B: 7 Pozoblanco: 6 Conil: 5 (con un partido menos) Antoniano: 5 (con un partido menos) Puente Genil: 4 Tomares: 4 Cabecense: 3 Rota: 2 (con un partido menos)

*El primero sube directamente a la Segunda RFEF. Del segundo al quinto clasificado juegan el ‘play-off’ de ascenso. Descienden los tres últimos.