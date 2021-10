Huelva mantiene la ampliación excepcional de las terrazas covid pese a la nueva normalidad

El final de las restricciones a causa de la situación sanitaria, además de la ampliación de horarios y aforos para la hostelería, debía traer consigo también la retirada de las mesas (extras) de las terrazas en la vía pública. A pesar de las previsiones, las mesas y sillas de algunos establecimientos continúan ocupando las aceras de calles y plazas hasta el punto de que algunas de ellas impiden el tránsito normalizado de peatones, especialmente la de aquellos con movilidad reducida.

Las asociaciones de vecinos ya han empezado a movilizarse para exigir al Ayuntamiento que reclame a los hosteleros el fin de las medidas excepcionales que a su juicio “ya no están justificadas”.

José Carlos García, portavoz de la AAVV de La Orden, explica a este diario que, en plena nueva normalidad, las terrazas han invadido avenidas enteras, incluido parques públicos con total impunidad. “Al principio entendimos que era una situación excepcional, que el sector lo estaba pasando mal y que había que aceptar la flexibilización de las normas para remar todos a una, pero la realidad es que a muchos establecimientos se les han dado la mano y han cogido todo el brazo. Es hora de recuperar la normalidad también en la vía pública”.

García asegura que debajo de su bloque hay una casa de apuestas cuya terraza ha tomado toda la calle para las mesas, incluida la puerta del portal de su casa. “Casi diariamente tengo que retirar alguna silla para poder salir de mi casa. Muchas de ellas están pegadas al edificio como si fuera parte del propio local y para caminar por la calle hay que andar sorteándolas. Es un verdadero despropósito”, reconoce.

En la barriada de Isla Chica, las calles y plazas se han llenado igualmente de mesas y sillas que no han reducido su tamaño tras la vuelta a la normalidad. Rocío Vázquez, vecina de la Plaza Houston, reconoce que ahora se hace muy difícil pasear por algunas calles. “Hay avenidas grandes donde realmente no importa tanto dónde estén las terrazas pero en calles estrechas o esquinas donde tienes que cruzar la carretera a veces se hace muy difícil convivir con todo este mobiliario”.

La joven reconoce que el problema de las terrazas debe ser solucionado “cuanto antes” porque caminar por algunas calles se está convirtiendo “en una verdadera yincana”, especialmente para todas esas personas que tienen problemas de movilidad: “Todo el mundo piensa en los hosteleros y me parece bien pero, ¿qué pasa con la gente en silla de ruedas? Yo cruzo todos los días con el carrito de mi hijo cuando lo recojo de la guardería y entre las terrazas, los coches aparcados en doble fila y los problemas de acerados de verdad no sé cómo no pasan más desgracias”.

Fuentes de las principales asociaciones del sector de la hostelería explican a este diario que actualmente los establecimientos cumplen “estrictamente con la legalidad” en cuanto a la disposición de las terrazas en los establecimientos de la capital. A pesar de la vuelta a la normalidad, las administraciones siguen exigiéndonos que se cumpla la distancia de seguridad y que se priorice los lugares abiertos frente a los cerrados y para ello creemos que hay que mantener la flexibilidad en las terrazas a pesar de que ello suponga tomar una parte de acerado público”

Esta legalidad excepcional, según aseguran fuentes del Ayuntamiento, “se revisará pronto”. Desde el Consistorio aseguran que están comprometidos a seguir apoyando al sector de la hostelería y la recuperación del empleo sin perjudicar los espacios públicos” y que para ello “buscarán la fórmula más adecuada para favorecer la convivencia”.