Ciudadanos acusa al Gobierno de Sánchez de humillar a Huelva con los presupuestos

“El Gobierno de Sánchez con Podemos sigue humillando y ninguneando a nuestra provincia”. Con estas palabras ha valorado María Ponce, coordinadora de Ciudadanos (Cs) en Huelva y diputada provincial las inversiones que recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado ayer. En particular, ha criticado que a toda la provincia de Huelva solo se destinen 19 millones de euros en inversiones, mientras que el municipio de Algeciras recibe 269 millones de euros”.

Ponce ha lamentado igualmente que a la alta velocidad Huelva-Sevilla sólo se destine “una absurda inversión de 34.000 euros, cuando debería estar ya en marcha”; la línea Huelva-Zafra recibe 100.000 euros; la variante Beas-Trigueros, dos millones, que es la mayor inversión, o los accesos al Centro de Alta Resolución de Lepe, que “ya está terminado y dotado por parte de la Junta para que pueda abrir sus puertas y recibir a los primeros pacientes”, apenas 500.000 euros y faseado hasta 2024, “a ver si con suerte, en 2025 puede ir algún ciudadano al CARE de Lepe”.

La también senadora de la formación liberal por designación autonómica ha incidido, asimismo, en la “irrisoria” cantidad que el Gobierno destina en estos presupuestos a la regeneración de la costa. Ponce, que ha recordado que, “desde Ciudadanos, venimos reclamando desde hace años que se pongan en marcha medidas definitivas para preservar las playas de El Portil, Nuevo Portil o Isla Cristina y contener la arena que se está perdiendo”, ha tallado de “decepcionante y humillante” que este año se destinen 200.000 euros a esta partida que “ya se consideraba insuficiente hace dos años, cuando la cuantía era de 4,3 millones”.

Ponce se ha referido igualmente al desdoble del túnel de San Silvestre, que “vuelve a no aparecer en los presupuestos, como ocurrió en los de 2021, por más que los socialistas onubenses quisieron hacernos ver que sí estaban, aunque el propio Ministerio nos reconoció en el Senado que no había partida. La prueba es que ya debería estar licitado para que las obras comenzaran antes de final de año y los plazos no se están cumpliendo”.

“Estamos viendo cómo Sánchez sigue castigando a Andalucía de forma constante.Cataluña recibirá por cada habitante un 16 por ciento más que Andalucía, y si lo aterrizamos en Huelva, esta diferencia se dispara”, ha subrayado la diputada naranja, que ha asegurado que “vamos a seguir luchando para que Huelva reciba lo que se merece”. De hecho, Ponce ha hecho un “llamamiento a todos los políticos onubenses para que no nos dejemos tomar el pelo de esta forma”.

Frente a este “ninguneo” del Gobierno central, la coordinadora de Cs ha destacado la “ayuda extraordinaria” de 1,5 millones de euros que la Consejería naranja de Administración Local, liderada por el vicepresidente de la Junta y coordinador de Cs en Andalucía, Juan Marín, ha aprobado para los 24 municipios andaluces afectados por el temporal. En concreto, en una visita a Cartaya, en la que ha estado acompañada por el teniente de alcaldesa y concejal de Cs en el consistorio cartayero, Israel Medina, Ponce ha asegurado que Lepe, Cartaya, Isla Cristina y Ayamonte, los cuatro municipios que sufrieron las inundaciones causadas por la DANA del 23 de septiembre, “están de enhorabuena”.

“Es muy importante la ayuda de las administraciones ante las catástrofes como éstas y estos cuatro municipios onubenses han tenido de su parte al Gobierno de Ciudadanos en la Junta en todo momento”, ha subrayado antes de detallar las cuantías que cada uno de estos ayuntamientos van a percibir para “la reparación, conservación y limpieza de infraestructuras e instalaciones dañadas por el temporal”: Lepe, 610.000 euros; Cartaya, 131.000, Isla Cristina, 130.000 y Ayamonte con 34.000 euros. “Estas ayudas van a llegar de forma muy urgente. Se van a agilizar todos los trámites para que los ayuntamientos puedan recibir estas ayudas lo antes posible”, ha añadido.

“Lamentablemente seguimos esperando la declaración de zona catastrófica que han reclamado los municipios afectados, además del Gobierno andaluz y particularmente Ciudadanos a través de una PNL en el Parlamento de Andalucía”, ha afirmado Ponce, que ha explicado que “vemos imprescindible esta declaración, no sólo para que los ayuntamientos reciban ayudas, que ya la Junta les ha destinado, sino para que los vecinos puedan recibir ayudas, y no les ocurra como les ocurrió a los afectados por el incendio de Doñana, que no fue declarado zona gravemente afectada por emergencia de protección civil y todavía están esperando las ayudas”.

Finalmente, Ponce, que ha visitado varios comercios de Cartaya junto a Medina, ha aplaudido la puesta en marcha de los bonos comercio por parte de la concejalía naranja de Desarrollo Local, en tanto que “suponen un impulso para la economía y los comercios locales, que han sufrido tanto durante la pandemia”.

Medina ha explicado que estos bonos, que “se pusieron en marcha el pasado viernes y ya se han agotado en muchos negocios, están siendo todo un éxito y son un modelo que se pueden extender a otros municipios de la provincia y de Andalucía, donde solo se está utilizando en Tarifa”. El objetivo de esta segunda línea de ayuda al comercio y pymes locales, es “fomentar el consumo y dar el impulso que necesita al comercio”. Así, ha detallado, la primera línea eran ayudas directas de 1.000 euros a las que se han acogido 152 negocios del municipio, lo que ha supuesto una inversión de 152.000 euros. Pero esta segunda línea, ha abundado, “quiere fomentar el consumo, apostando por una recuperación rápida del comercio. Así, con una inversión de 120.000 euros se promueve un consumo de 240.000 euros”. De momento, se han acogido 45 empresas.

El concejal de la formación liberal ha incidido en que “el Ayuntamiento sufraga el 50 por ciento del bono” y ha animado a “todas las personas interesadas, vecinas o no de Cartaya, a sacarse estos bonos por internet, con un máximo de cinco por persona. Basta con un DNI y una dirección de correo electrónico”. “Esta es la forma de hacer política útil de Ciudadanos. De hecho, ya hay comercios que han agotado todos sus bonos”,ha concluido.