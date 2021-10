Juan José Cortés tras su detención: “No recuerdo lo que pudo pasar”

El exdiputado del PP, Juan José Cortés, ha hecho público un comunicado en el que asegura que “no recuerda lo que pudo pasar” en el encuentro que mantuvo con una mujer en la estación sevillana de Santa Justa y por el que acabó detenido acusado de agresión.

Cortés afirma que no ha podido explicar nada sobre el incidente hasta este momento puesto que “mi estado de salud por lo atrrastrado durante todos estos años” no se lo ha permitido. Lo que sí ha querido aclarar es que no tiene ningún vinculo con la agredida: “A esta señora no la conozco de nada, solo sé dé ella que grabó varios videos alegrandose de la muerte de mi hija y diciendo que si Mariluz esta muerta, bien muerta está y enterrá”

El padre de Mariluz Cortés, la niña cuyo asesinato conmocionó a la opinión pública onubense, ha explicado a través de sus redes sociales que “lo de Santa Justa fue un encuentro fortuito” y que tiene diagnosticada una patología mental por la que, en situaciones de estrés, tiene tendencia a olvidar algunos episodios. “Desde la muerte de mi hija tengo diagnosticado un trastorno de la personalidad por estrés post traumático y a veces tengo lagunas, no recuerdo las cosas en situaciones estresantes y me bloqueo, no controlo mis emociones, me fundo en negro, es una enfermedad complicada”, aseguró “sintiendo no poder dar más datos y esperando que todo se aclare”.

Cortés ha finalizado la misiva asegurando que “esta mujer se ha propuesto arruinarme la vida sin saber por qué” y que, ante estos hechos, “defenderé a mis hijos como gato panza arriba, como cualquier padre haría”. Por último, ha confiado en que la justicia se pronuncie y en que “no se realicen juicios paralelos u opiniones sin fundamentos jurídicos”.