Ciudadanos defiende la bajada de impuestos para “beneficiar a los onubenses”

La coordinadora de Ciudadanos (Cs) en Huelva y diputada provincial, María Ponce, ha celebrado que el pleno del Parlamento apruebe hoy la nueva Ley de Tributos Cedidos, impulsada por el Gobierno de Ciudadanos en la Junta, que “permitirá acometer nuevas rebajas fiscales que beneficiarán de forma directa a 252.000 onubenses”.

Convencida de que “donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos”, Ponce ha asegurado que “esta reforma ayudará a las familias, los mayores y los jóvenes, y va a dinamizar la economía haciendo crecer a Andalucía por encima de la media española, como ya está ocurriendo”. Por tanto, ha añadido, “es una medida necesaria para la recuperación económica, que ahorrará 329 millones de euros a los andaluces”.

La diputada, que ha recordado que el pasado abril ya el Gobierno de Ciudadanos acometió una segunda rebaja de impuestos con la bajada del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que “ha supuesto importantes ahorros en la compra de inmuebles”, ha destacado que esta tercera reforma impositiva, con la que “una vez más Ciudadanos cumple con los onubenses, como se comprometió en la campaña electoral”, tiene un “carácter eminentemente social”, en tanto que “repercute en un mejor acceso a la vivienda para jóvenes, en un ahorro para discapacitados y para mayores que necesitan cuidados especiales y para familias numerosas y familias monoparentales”. De hecho, ha detallado como ejemplo que “ahora multiplicamos hasta por ocho la deducción por hijo, que pasa de 50 a 400 euros” o “bonificaremos los impuestos de Sucesiones y Donaciones para hermanos y sobrinos, aliviando este injusto impuesto para el ahorro de las familias”.

Ponce ha hecho especial hincapié en el “revulsivo” que va a suponer en los municipios afectados por la despoblación, porque “muchas de las medidas están enfocadas precisamente a los pueblos con menos de 3.000 habitantes, 47 en la provincia de Huelva, como el acceso a la vivienda para los jóvenes”.

La portavoz de la formación liberal ha defendido que “esta rebaja de los impuestos no significa recaudar menos”, de hecho, ha explicado, “las rebajas del IRPF y del Impuesto de Sucesiones aprobadas en 2019 permitieron recaudar 600 millones de euros más al atraer contribuyentes andaluces censados fuera”. En este sentido, ha abundado en que “nuestro modelo es el opuesto al de Sánchez, que decide incrementar los impuestos de una forma u otra, con peajes en las carreteras, carburantes, bebidas azucaradas, eliminación de la tributación conjunta…”. Ponce ha insistido en que “si dejamos el dinero en el bolsillo del ciudadano, incentivamos el consumo y reactivamos la economía. Esto no va de ideologías, de derechas o de izquierdas. Va de buenos o malos gestores. Y Ciudadanos ha demostrado que somos buenos gestores, no sólo recaudando más bajando los impuestos, sino también haciendo que el dinero de los contribuyentes se destine adonde tiene que ir y no a los bolsillos de unos pocos, gracias a que hemos acabado con la corrupción en nuestra tierra”.

“Vamos a hacer la vida más fácil a las familias onubenses en estos momentos de pandemia, vamos a aliviar sus bolsillos favoreciendo el consumo y facilitando el acceso a la vivienda. Vamos a reactivar la economía ayudando a los sectores más dañados y a los trabajadores, para que haya empleo en nuestra provincia; y vamos a convertir Andalucía en una de las regiones más atractivas para vivir e invertir”, ha abundado la coordinadora de Cs.

En este sentido, Ponce ha subrayado que, “con Ciudadanos en la Junta, Andalucía pasa de ser una de las cuatro comunidades autónomas que más impuestos cobrabapor trabajar, impuestos del bolsillo de nuestro autónomos, pensionistas y trabajadores andaluces, a situarse entre las cuatro que menos impuestos cobra”.

“Este es otro compromiso más que desde Ciudadanos cumplimos con los andaluces. Sin Ciudadanos en los últimos seis años no se hubiera bajado ni un céntimo de euro”, ha señalado la diputada naranja para recordar que “desde la oposición, obligamos al PSOE a bajar el IRPF, reducir el impuesto de sucesiones y donaciones y bonificar al 99 % las explotaciones agrícolas”. Pero, ha concluido, “ahora como Gobierno lo volvemos a hacer”.