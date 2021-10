El Recreativo gana con lo mínimo (0-2)

Ni buen fútbol, ni dominio, ni tan siquiera control del partido. Al Recreativo de Huelva le bastó con aprovechar los errores de la defensa del Antoniano para sumar tres puntos más y defender con éxito el liderato. Como los ‘grandes’, el Decano también gana con lo mínimo, una señal más de que anda sobrado para la Tercera RFEF.

Para asaltar la otrora inexpugnable Lebrija -el Antoniano no perdía en casa desde el pasado mes de abril-, Alberto Gallego introdujo dos cambios en su alineación. Ponce y Dani Sales accedieron a la titularidad en detrimento de Juanjo Mateo y Adrià Arjona. Ganaba así músculo y trabajo, a cambio de perder talento y profundidad.

Buen resultado, mal juego

El plan del técnico catalán se vio refrendado por el resultado, aunque no por el juego. Y por la vía rápida. No se había cumplido ni el primer minuto de partido, cuando un centro de Peter por la izquierda no supo despejarlo la zaga ni el portero local. El fallo en cascada lo aprovechó Cristian Terán para abrir el marcador a puerta vacía.

El gol dio paso a una actuación muy pobre de los albiazules. Quizás fuera el calor, quizás fuera la relajación de verse con el viento a favor tan pronto, el caso es que los discípulos de Gallego jugaron mal, francamente mal. El Antoniano fue de menos a más y ofreció mejor fútbol. Sin embargo, no aprovechó sus múltiples ocasiones.

Exolotar los errores del rival

La película se repitió en el segundo tiempo. El cuadro de Lebrija dominó ampliamente, si bien, el Recre volvió a ser letal a la hora de explotar los errores del rival. Como había sucedido antes del descanso, una incursión de Peter, mal defendida por el Antoniano, dio pie al segundo gol del Decano, obra de Juan Delgado, que sentenció el pulso.

-FICHA TÉCNICA

ANTONIANO: Andrés; Ángel, Alberto, Alberto II, Álex, Jesús (David Toro, min.71), Ismael (Javi Valenzuela, min.53), Juanfran, Román (Pablo, min.46), Manu Román y Domingo (Nacho Martín, min.53).

RECREATIVO: Rubén Gálvez; Ponce, Pablo Gallardo, Ale Limón, Manu Galán, Peter (Pedro Pata, min.85); Ismael Barragán, Dani Sales (Adrià Arjona, min.59; Enric Martínez, min.92) , Víctor Barroso (Marc Fraile, min.59); Cristian Terán y Chendo Alarcón (Juan Delgado, min.59).

GOL: 0-1 (min.1) Cristian Terán; y 0-2 (min.70) Juan Delgado.

ÁRBITRO: Palomares Gutiérrez, del Comité Andaluz. Amonestó al local Nacho Martín y a los visitantes Ale Limón y Manu Galán.

CAMPO: Municipal de Lebrija.