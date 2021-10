Chendo Alarcón enciende la alerta amarilla en el Recreativo

No da para una alerta roja, pero sí se ha encendido el piloto amarillo en la consola de mando del Recreativo de Huelva. Todo después de que Chendo Alarcón se haya retirado del entreno de hoy por culpa de unas molestias en el gemelo. En principio, se descarta la existencia de una lesión muscular, pero hay que esperar a ver cómo evoluciona el ‘hombre-gol’ del Decano de cara al compromiso del próximo domingo (Municipal de Lebrija, 12.00 horas) frente al Antoniano.

También es duda Cristián Terán, tras no presentarse al entrenamiento al estar aquejado de una gastroenteritis. Y están descartados para la visita a Lebrija los lesionados Rubén Serrano y Gonzalo Piña, que siguen recuperándose de sus respectivas dolencias. Para cubrir estas ausencias, los canteranos Manu Díaz y Juanma Galán se han ejercitado esta mañana con los profesionales.

Buenas noticias

No todo son malas noticias. De la enfermería del Recre llegan igualmente buenas nuevas. Así, Marc Fraile y Anaba, que no entraron en la convocatoria del último duelo contra el Rota, se han reincorporado al trabajo con el grupo y si no surge ningún nuevo contratiempo estarán disponibles para el choque del domingo.

-LA QUINTA JORNADA

Antoniano – Recreativo de Huelva (Domingo, 12.00 horas)

–ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN

Recreativo de Huelva: 10 puntos Gerena: 10 puntos Utrera: 9 Sevilla C: 9 Córdoba B: 8 Xerez CD: 7 (con un partido menos) Cartaya: 6 Conil: 5 Antoniano: 5 (con un partido menos) Ciudad de Lucena: 4 (con un partido menos) Puente Genil: 4 Ceuta B: 4 Cabecense: 3 Pozoblanco: 3 Los Barrios: 1 Rota: 0 (con un partido menos) Tomares: 0

*El primero sube directamente a la Segunda RFEF. Del segundo al quinto clasificado juegan el ‘play-off’ de ascenso. Descienden los tres últimos.