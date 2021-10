Twitch, la plataforma de streaming que obsesiona a los adolescentes

Pocas son las personas que, a día de hoy, no conozcan o no hayan oído hablar nunca de la plataforma de streaming Twitch. Es, sin lugar a dudas, una de las plataformas favoritas por los jóvenes (y no tan jóvenes) donde pasar su tiempo libre viendo su contenido favorito. Pero ¿qué ha llevado a convertir Twitch en lo que es a día de hoy y quienes son los culpables de este éxito?

Los streamers españoles, grandes responsables del éxito de Twitch

Sin lugar a dudas, gran parte de la culpa de este éxito proviene de sus streamers; gracias a los mejores streamers en español, la plataforma Twitch ha llegado a donde está a día de hoy, consiguiendo que cada día más gente se sume y suscriba al contenido de calidad que ofrecen sus streamers favoritos, habiendo llegado incluso a competir con la mayoría de cadenas de televisión y plataformas de video como Netflix o HBO.

Mejores streamers en español

El éxito de Twitch en España viene cimentado por el contenido de calidad que los mejores streamers en español ofrecen, contenido con el cual mucha gente se ve reflejado por su claridad y sencillez o, simplemente, porque les entretiene de manera que ninguna otra plataforma, serie o televisión ha conseguido en los últimos tiempos. Es por esto, que cabe mencionar algunos de los mejores streamers en español:

Rubius

Rubén Doblas Gundersen es, a día de hoy, el streamer español con mayor número de seguidores en Twitch y el streamer español más conocido a nivel mundial. Se dedica mayormente a hacer gameplays de sus videojuegos favoritos, siendo conocido por el buen rollo y la sencillez que transmite en ellos, o por sus reacciones viendo todo tipo de videos.

AuronPlay

Es el streamer español más popular en Twitch, consiguiendo que su media de viewers en cada uno de sus directos sea bastante superior a la media del resto de streamers en España. Aparte de gameplays de videojuegos, es muy conocido por sus videos haciendo bromas telefónicas, críticas, o por series como Egoland o GTA roleplay.

Ibai Llanos

Este streamer nacido en Bilbao es sin ninguna duda el streamer español que más auge está teniendo en el último año. Muy conocido por sus streams de todo tipo de contenido, últimamente está siendo un punto de inflexión en el mundo del deporte, ya que está consiguiendo patrocinios y entrevistas con futbolistas, cambiando la dinámica en los últimos años en el mundo periodístico. Gran parte de su éxito nace de su sencillez y cercanía.

IamCristinini

Ocupa el puesto número 6 de streamers femeninas a nivel mundial, y es la streamer española número 1. Sus comienzos son como presentadora de videojuegos en Movistar+ y MeriStation, aunque a día de hoy se la puede ver jugando y troleando en todo tipo de videojuegos y como presentadora de su programa “hoy no se sale”

TheGrefg

Uno de los streamers más jóvenes y de los pioneros en Twitch en España. Considerado uno de los mejores streamers en español, tiene el récord de viewers simultáneos en un canal de Twitch con más de 2 millones y medio de espectadores cuando presentó su skin de Fortnite.

Twitch, la plataforma que no para de crecer

El éxito de los mejores streamers en español es ya un hecho más que contrastado. Gracias a la calidad de los streamers y del contenido que generan, cada día son más las personas que se suben al barco de Twitch, haciendo que esta plataforma se antoje difícil de derrocar y cuyo fin parece estar aún muy lejos. ¿Hasta dónde llegará el éxito de Twitch y de los streamer españoles?