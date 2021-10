Patri Ojeda: “Caer con el Betis ha sido un palo duro, ahora hay que ir a muerte contra el Alavés”

La reciente derrota con el Betis ha hecho daño en el Sporting de Huelva. No sólo Antonio Toledo lamenta el traspié. También lo hace el vestuario blanquiazul. “Perder ese partido en casa ha sido un palo duro, porque si hubiésemos ganado nos habríamos colocado en mitad de la tabla. Pero no pudo ser, tuvimos muchas ocasiones y el balón no quiso entrar“, lamenta Patri Ojeda.

La futbolista canaria marca ahora en rojo el duelo del próximo sábado contra el Alavés. “Es muy importante ganar ese partido. Hay que ir a muerte. Sabemos que será complicado, porque el rival está en una muy buena racha, pero nosotras tenemos que ser conscientes de la situación en la que estamos, ir a por todas y traernos los tres puntos“.

-EL PRÓXIMO PARTIDO

Deportivo Alavés – Sporting de Huelva (Sábado, 11.00 horas)

-ASÍ VA LA PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

FC Barcelona: 15 puntos Real Sociedad: 15 Atlético de Madrid: 13 Athletic de Bilbao: 12 Deportivo Alavés: 9 Levante UD: 8 Madrid CFF: 8 SD Eibar: 6 Sevilla FC: 5 Real Betis: 5 Granadilla Tenerife: 5 Villarreal CF: 4 Sporting de Huelva: 3 Real Madrid: 1 Valencia CF: 1 Rayo Vallecano: 1

*El primer clasificado se proclama Campeón de Liga y también se clasifica para la Champions League, junto al segundo y al tercero. Descienden los dos últimos clasificados.