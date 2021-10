CCOO denuncia que el Gobierno andaluz da la espalda a la educación en el Día Mundial del Docente

Con motivo del Día Mundial del Docente, el secretario general del sindicato provincial de Enseñanza de CCOO de Huelva, Carlos Sánchez, evidencia que las y los docentes “no tenemos mucho que celebrar”, ya que, según las últimas estadísticas educativas oficiales sobre ratios alumnado/unidad, “se observa que la Enseñanza Pública Andaluza ha empeorado entre los cursos 2019/2020 y 2020/2021, mientras que en el conjunto de España esas ratios se han reducido considerablemente en todos los niveles educativos, salvo en la F.P. de Grado Superior, entre ambos cursos”.

Los fondos COVID, continúa Sánchez, “que a nivel estatal se han mostrado como una oportunidad de mejora al permitir una educación más personalizada, han sido una oportunidad perdida en manos de nuestra Consejería”.

Además, “necesitamos una apuesta firme y clara en inversión presupuestaria que mejore el sistema educativo andaluz, para, entre otras cosas, poner al día y modernizar las infraestructuras educativas que en algunos casos son tercermundistas”, reitera Sánchez.

Con esta realidad, afirma el secretario general del sindicato provincial de Enseñanza, “desde CCOO exigimos saber el destino de los fondos adicionales para Educación que han llegado desde el Gobierno español y nos ratificamos en nuestra oposición al Acuerdo suscrito entre la Consejería de Educación y el resto de organizaciones sindicales del sector para el curso 2021-2022, solicitando la ampliación de las ya recortadas provisiones de plantillas que están llegando a nuestros centros”.

Por otro lado, la responsable de Pública del sindicato provincial de Enseñanza de CCOO de Huelva, Juana Soltero, ha manifestado que “los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza llevan décadas viviendo distintas reformas educativas que cristalizan en nuevas leyes de educación que sólo ponen de manifiesto la inestabilidad e incertidumbre dentro del profesorado”. A esto, continúa Soltero, “debemos añadir las diferencias retributivas tan dispares entre las distintas comunidades autónomas de todo el Estado”.

Además, “el profesorado no ha visto todavía el desarrollo de la carrera profesional y seguimos con la falta de un estatuto docente que no acaba de ver la luz, a la par que tenemos un modelo de acceso a la función pública que, como se han puesto de manifiesto en las anteriores oposiciones, está claramente obsoleto y no sirve para acabar con la alta tasa de temporalidad que tiene el sector”.

“Y no quiero pasar por alto”, insiste Soltero, “en la carencia de una plantilla estable de orientadores y docentes de especialidad pedagogía terapeuta que, dicho sea de paso, atienden al alumnado más vulnerable”.

En 1994, la UNESCO estableció la fecha del 5 de octubre como el Día Mundial del Docente, para conmemorar la labor de todas las mujeres y hombres que se esfuerzan por brindar una educación de calidad en todos los niveles educativos.

Un año y medio después de que comenzara la pandemia de la COVID-19, el Día Mundial del Docente 2021 hace hincapié en el apoyo que se debe proporcionar a las y los docentes para que participen plenamente en el proceso de recuperación.

Este año, el 5 de octubre que se convoca en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo y la Internacional de la Educación tendrá como lema: “Los docentes en el centro de la recuperación de la educación”.

Durante cinco jornadas se llevarán a cabo eventos mundiales y regionales en los que se presentarán las consecuencias de la pandemia para la profesión docente, poniendo de relieve las respuestas políticas eficaces y prometedoras, y que tendrán como objetivo definir las medidas que deben tomarse para que el personal docente pueda desarrollar plenamente su potencial.

En nuestro caso, señala la responsable de Pública, Juana Soltero, “el profesorado andaluz ha dado lo mejor de sí mismo durante la pandemia, pasando de un sistema de enseñanza presencial a otro virtual en cuestión de días. Una metodología de trabajo que, por otro lado, no está diseñada para las etapas educativas tempranas que son las obligatorias del sistema. Esta es la forma que tienen desde el Gobierno andaluz a la hora de hacer propio el lema de la UNESCO y colocar en el centro de la recuperación al profesorado: recortando las plantillas de refuerzo de los centros educativos”.

Por último, desde CCOO, en este día tan especial para el colectivo docente, queremos insistir en el respeto hacia el profesorado, tanto por parte de las familias como del resto de la sociedad. Las y los docentes andaluces siempre presentes.