Pedro Pata sigue cumpliendo sueños con el Recreativo

La vida de un futbolista es un continuo quemar etapas. El primer entrenamiento con los profesionales, la primera convocatoria, los primeros minutos como suplente, la primera titularidad, el primer gol. Pero en el caso de Pedro Pata, las etapas a quemar son también sueños a cumplir. Y el último de ellos en hacerse realidad ha sido marcar su primer tanto con el Recreativo de Huelva.

“No quepo de felicidad en mi cuerpo, pero al mismo tiempo mantengo la cabeza fría para seguir trabajando como lo estoy haciendo“, indica el extremo al rememorar su diana al Rota, la que sentenciaba el último triunfo del Recre. “Llegué aquí con el objetivo de aportar mi granito de arena y ayudar al equipo en los minutos que tuviese y este partido es la mayor demostración de ello“, agrega.

Dedicatoria a la afición

Un gol muy especial porque el atacante natural de Punta Umbría simultánea su condición de futbolista con la del aficionado del Decano. “Yo siento al Recre desde que tengo conciencia. Entré aquí con 9 años y anotar mi primer gol en el Nuevo Colombino, con la gente… Besar el escudo es el mayor acto de recreativismo y se lo dedico a toda la afición porque yo soy como ellos“.

Una oportunidad única

Consciente de estar viviendo un sueño hecho realidad, Pata admite que “si hace unos meses me dicen que estaría en el Nuevo Colombino con la camiseta del Recreativo y marcando un gol, no me lo habría creído. Este verano se me planteó una oportunidad única, acepté este reto y ahora tengo una sensación enorme de liberación porque todo lo que he trabajado está sirviendo para algo“.

-LA CUARTA JORNADA

Cartaya – Conil (1-0)

Pozoblanco – Gerena (3-3)

Tomares – Ciudad de Lucena (0-3)

Utrera – Ceuta B (4-0)

Córdoba B – Antoniano (0-0)

Los Barrios – Sevilla C (0-1)

Puente Genil – Cabecense (1-0)

Recreativo de Huelva – Rota (3-0)

Descansa: Xerez CD

–ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN

Recreativo de Huelva: 10 puntos Gerena: 10 puntos Utrera: 9 Sevilla C: 9 Córdoba B: 8 Xerez CD: 7 (con un partido menos) Cartaya: 6 Conil: 5 Antoniano: 5 (con un partido menos) Ciudad de Lucena: 4 (con un partido menos) Puente Genil: 4 Ceuta B: 4 Cabecense: 3 Pozoblanco: 3 Los Barrios: 1 Rota: 0 (con un partido menos) Tomares: 0

*El primero sube directamente a la Segunda RFEF. Del segundo al quinto clasificado juegan el ‘play-off’ de ascenso. Descienden los tres últimos.