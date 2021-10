Un restaurante sortea almuerzos gratis durante un año para salvar el negocio

El mundo de los sorteos no deja de reinventarse para ganar adeptos, especialmente entre las redes sociales, un caldo de cultivo ideal para la difusión a bajo coste.

Una original iniciativa del Restaurante ‘Nuevo Campesino Andaluz’ ha logrado en poco tiempo una gran repercusión mediática hasta el punto de que Natividad, su propietaria, ha tenido que paralizar las reservas telefónicas porque no da a basto. “Ha sido una locura. Ya los fines de semana anteriores tuve que dejar en la puerta hasta 20 o 30 personas que no pudieron entrar porque no había hueco”, reconoce. Incluso después de dar “doble servicio en una misma mesa”

En Instagram lo han definido como “el sorteo nunca visto en Huelva” y a su propietaria no le falta razón. La original iniciativa de este Buffet de comida española situado en el polígono Polirrosa, trata de atraer nueva clientela a través de un poderoso gancho: que la persona ganadora pueda comer gratis durante un año “sin letra pequeña”.

La idea está funcionado hasta tal punto que, en menos de 24 horas, ya ha recibido más de mil comentarios y casi 500 seguidores nuevos solo en Instagram y se espera que los números crezcan mucho más cuando se cierre el plazo de participación.



Para participar de esta rifa, el procedimiento es sencillo. Las personas aspirantes deben ‘seguir’ el perfil de la cuenta del restaurante en cualquiera de las redes sociales que este tiene operativas, comentar la publicación mencionando a dos amigos y compartir la historia desde su propia cuenta. Todo ello antes del 18 de octubre, momento en el que se cerrará el concurso y se elegirá a la persona ganadora.

Una idea para salvar el negocio

Como a la mayoría de las empresas hosteleras, el restaurante de Natividad se vio muy afectado por las medidas sanitarias del pasado año. “Después de pedir un préstamo empecé a acumular deudas por el alquiler y las facturas, principalmente”, explica la empresaria onubense. A raíz de aquello, Natividad decidió reinventar su restaurante para convertirlo en un buffet libre que ahora ofrece comida tradicional.

Tras un ultimátum de su casero, que le ofrecía de plazo hasta final de mes para ponerse al día, Natividad tuvo la genial idea de sortear comida gratis para todo un año como último recurso para salvar su negocio. Ahora está encantada y sorprendida por los resultados y confía en que continúe así durante mucho tiempo.