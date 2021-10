Al San Roque le funciona el cambio en la portería

No es muy común que un equipo cambie de portero en plena temporada, salvo que medie sanción o lesión. Por muchas y variadas razones, la portería debe ser el puesto más estable y jamás de los jamases puede estar sujeta a rotaciones. No obstante, eso es justo lo que ha hecho el San Roque de Lepe. Y a juzgar por los resultados, el cambio no ha podido salir mejor.

Para sorpresa de muchos, Rivadulla comenzó el curso entregando la titularidad al joven y prometedor Salvi Carrasco, en detrimento de David Robador, el meta del ascenso a la Segunda RFEF. Fue una decisión valiente del entrenador que, sin embargo, no encontró el beneplácito del marcador. El San Roque no sólo encajó gol en los dos primeros partidos, sino que perdió con el Cádiz B (1-0) y el Coria (1-2).

Debilidad en las ABP

Obviamente, no toda la culpa de estas derrotas cabe atribuirla a Salvi Carrasco, pues el principal defecto de los aurinegros fue la debilidad del sistema defensivo en su conjunto, especialmente en las acciones a balón parado. Por no hablar del infortunio de recibir dos goles en propia meta en el duelo con los extremeños, para más inri, ambos obra de un mismo jugador, Joel Rydstrand.

180 minutos imbatido

Fuera como fuese, Rivadulla decidió devolver la portería a David Robador y la suerte ha vuelto a sonreír a los aurinegros. El equipo no sólo ha sumado cuatro puntos de seis posibles desde entonces, sino que el cancerbero natural de Pamplona no ha recibido ni un solo gol del Don Benito (0-0) y Tamaraceite (1-0). Son 180 minutos imbatidos. Una racha que espera prolongar este domingo ante el San Fernando.

-EL PRÓXIMO PARTIDO

UD San Fernando – San Roque de Lepe (Domingo, 13.00 horas)

–ÁSI VA LA CLASIFICACIÓN

Córdoba: 12 puntos Cacereño: 10 Antequera: 9 Las Palmas Atlético: 8 Villanovense: 7 Coria: 7 Mérida: 6 Mensajero: 5 (con un partido menos) Ceuta: 5 Montijo: 4 (con un partido menos) San Roque de Lepe: 4 Cádiz B: 4 Xerez DFC: 4 UD San Fernando: 3 Don Benito: 2 San Mateo: 2 Tamaraceite: 1 Vélez: 1

*Sube directamente el campeón. Del segundo al quinto juegan el ‘play-off’ de ascenso. Bajan los cinco últimos. Y el décimo tercer clasificado se arriesga a jugar un ‘play-out’ de descenso.