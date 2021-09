EN 100 PALABRAS

La solidaridad momentánea

Hoy, nuestros corazones están en La Palma. Y hacen falta allí.

Pero la solidaridad no puede limitarse a comprar plátanos de Canarias en el supermercado durante una semana y olvidar después. No, porque la desgracia no es momentánea; la mala sombra perdura más allá de nuestro olvido, valga como ejemplo que aún perdura en Afganistán, en Haití, en Siria y en otros tantos sitios que ya casi olvidamos.

Vivimos en un mundo en el que pasan demasiadas cosas en muy poco tiempo. Un mundo que necesita de una empatía que eche raíces y no de una solidaridad efímera y pasajera.