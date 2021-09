Chendo Alarcón alecciona al Recre con la ‘fábula del Real Madrid’

Salvo para los aficionados blancos y los partidarios de esa aberración llamada Superliga, la inesperada e histórica debacle del Real Madrid frente al Sheriff es una buena noticia para el fútbol, pues aleja el juego del negocio y lo acerca al deporte. Y es también una advertencia para todos aquellos equipos que como el Recreativo de Huelva son el ‘pez grande’ de su categoría.

“Ganar es lo más difícil que hay en el fútbol. Ayer mismo se vio con el Real Madrid, que iba a golear ocho a cero y perdió. El Rota lleva cero puntos, pero hay que tenerle el máximo respeto porque todos los equipos se motivan contra el Recre. Tenemos que estar centrados en nuestro juego, llegar al domingo con el examen aprendido y ganar“, indica Chendo Alarcón con la lección bien aprendida.

La prioridad es el equipo

El goleador del Decano lleva dos jornadas sin ver puerta, algo que “no me preocupa. Como es lógico, intento meter gol en cada partido, pero la prioridad es ayudar al equipo. Me preocuparía meter gol y que el equipo no ganase. Estoy tranquilo y contento por cómo van saliendo las cosas. Y con trabajo, el gol ya llegará“, asegura.

El fortín del Colombino

En el plano colectivo, ‘El Tigre’ asegura que “el equipo está bien, con muchas ganas de volver a pisar el Nuevo Colombino y estar con nuestra gente. Nuestro estadio tiene que ser un fortín“, añade, aunque para ello falte algo más de puntería. “Estamos generando muchas ocasiones, quizás nos falte paciencia cara a gol porque nos estamos precipitando en el remate, pero lo estamos entrenando y seguro que mejoraremos”.

-EL PRÓXIMO PARTIDO

Recreativo de Huelva – Rota (Domingo, 18.30 horas)

–ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN

Gerena: 9 puntos Recreativo de Huelva: 7 Xerez CD: 7 Córdoba B: 7 Utrera: 6 Sevilla C: 6 Conil: 5 Antoniano: 4 (con un partido menos) Ceuta B: 4 Cartaya: 3 Cabecense: 3 Pozoblanco: 2 Ciudad de Lucena: 1 (con un partido menos) Puente Genil: 1 Los Barrios: 1 Rota: 0 (con un partido menos) Tomares: 0

*El primero sube directamente a la Segunda RFEF. Del segundo al quinto clasificado juegan el ‘play-off’ de ascenso. Descienden los tres últimos.