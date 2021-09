Ale Limón: “Mi abuelo Pepe está flipando”

Con Rubén Serrano fuera de combate por culpa de un esguince de tobillo, Ale Limón se ha convertido inesperadamente en el nuevo abanderado de los escalafones inferiores en la primera plantilla del Recreativo de Huelva. El canterano ha jugado los dos últimos partidos completos frente al Ceuta B y el Ciudad de Lucena para sorpresa de todos, incluida su familia.

“Mi abuelo Pepe esta flipando. Lleva muchos años siendo abonado y también me hizo socio. Y ahora hemos pasado de ver juntos los partidos a que me vea jugando con el primer equipo del Recre. Ver a mi abuelo en esta situación es un motivo de orgullo para mi, es de lo mejor que me ha pasado en la vida, algo que no se puede explicar“, señala Limón.

Entrar en calor

El joven valor recreativista confiesa que “siempre es sorprendente verme ahí en el once“, si bien indica que “cada día me encuentro mejor“. “Siempre hay nervios al principio de cada partido porque no sabes cómo te van a salir las cosas, pero luego tocas la bola, entras en calor y se te va pasando. Además, siempre se puede dar más y personalmente aspiro a lo más alto“, sentencia.

-EL PRÓXIMO PARTIDO

Recreativo de Huelva – Rota (Domingo, 18.30 horas)

–ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN

Gerena: 9 puntos Recreativo de Huelva: 7 Xerez CD: 7 Córdoba B: 7 Utrera: 6 Sevilla C: 6 Conil: 5 Antoniano: 4 (con un partido menos) Ceuta B: 4 Cartaya: 3 Cabecense: 3 Pozoblanco: 2 Ciudad de Lucena: 1 (con un partido menos) Puente Genil: 1 Los Barrios: 1 Rota: 0 (con un partido menos) Tomares: 0

*El primero sube directamente a la Segunda RFEF. Del segundo al quinto clasificado juegan el ‘play-off’ de ascenso. Descienden los tres últimos.