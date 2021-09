‘Supernanny’, protagonizará un encuentro telemático dirigido a la prevención del consumo de alcohol

La psicóloga Rocío Ramos-Paúl, más conocida como ‘Supernanny’ por su participación en el programa de televisión dirigido a ayudar a padres y madres en su tarea educativa, protagonizará el próximo 30 de septiembre a las 19.00 horas el encuentro ‘¿Por qué hablar de alcohol con mi hijo/a?’, sobre la prevención del consumo de alcohol en los menores.

La cita, que se desarrollará de forma telemática y cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Huelva, está enmarcada en la campaña ‘Menores ni una gota: más de 100 razones para que un menor no beba alcohol’. Así, bajo este lema, y con el objetivo de luchar contra el consumo de bebidas alcohólicas desde una perspectiva positiva, a través de esta iniciativa gratuita se pretende establecer un diálogo cercano con las familias onubenses e informarles del riesgo que tiene para la salud el consumo de alcohol a edades tempranas.

Al respecto, como ha adelantado la concejala de Políticas Sociales e Igualdad, María José Pulido, “estamos seguros que será un encuentro muy enriquecedor, donde padres y madres vamos a tener la suerte de contar con toda una experta educadora de menores como ‘Supernanny’ para abordar un tema tan importante, por lo que me gustaría animar a las familias a que se inscriban en la web www.menoresniunagota.es”.

Hay que destacar que durante esta charla se tratará con los participantes una de las herramientas creadas durante la campaña para ayudar a las familias, como fue la guía ‘Más de 100 Razones para que un menor no beba’. Una publicación que expone a través de 101 razones diferentes consejos útiles para enfrentarse a esta etapa y hacerles entender a los jóvenes que cualquier tipo de consumo de alcohol a su edad es perjudicial para su desarrollo, ofreciendo a su vez a los padres diferentes instrumentos que facilitarán la comunicación.

La guía está planteada como un diálogo entre padres e hijos, con diversos argumentos ante preguntas como: “Si los demás lo hacen, ¿por qué no?” o “¿Por qué no si es divertido?” y otras cuestiones propias de adolescentes como “¿Por qué no me tratas de tú a tú?” o “¿Por qué nadie me comprende y todo me sale mal?”.

De esta forma, en este encuentro con Rocío Ramos-Paúl, y teniendo de base el contenido de esta guía, se invitará a las familias a hablar sobre el consumo desde una edad temprana, dándoles la información necesaria y mostrándoles cuál deberá ser su actitud ante diversas situaciones que se encontrarán, sin olvidar a enseñarles a decir No.

Por otra parte, en esta cita ‘Supernanny’ también quiere tratar con los padres y madres de Huelva las principales características de la adolescencia, ahondando en las necesidades de los menores en esta etapa, así como en la forma de enfrentarse a ellas evitando la generación de conflictos.

Otros apartados estarán centrados en la presión del grupo y los amigos, la gestión del tiempo y el ocio, así como en los límites y normas a la hora de negociar con los hijos, insistiendo en las habilidades que favorecen la comunicación.

Los participantes a este encuentro, que forma parte de las acciones que está desarrollando la Federación Española de Bebidas Espirituosas en distintas ciudades, podrán trasladar además a la ponente sus dudas e inquietudes sobre esta temática, de cara a concretar pautas de actuación en situaciones reales que se planteen.

Así, tal como indican desde Febe, a un 40% de los padres les preocupa que un consumo precoz derive en futuros problemas de adicción o consumo de otras sustancias. Otros datos ponen de manifiesto que a un 20% les preocupa los riesgos asociados al corto plazo, como relaciones sexuales de riesgo, problemas de orden público o sufrir algún accidente.

Por otra parte, a un 18% de las familias les preocupa los riesgos asociados a largo plazo para la salud y cómo influye el consumo de alcohol en el desarrollo físico e intelectual. Además, a un 7% de los padres les preocupa la normalidad ante el consumo en menores y que no exista otro tipo de ocio alternativo.