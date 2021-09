Gonzalo Tortosa: “Entrar a formar parte del programa ‘El Chiringuito’ ha sido cumplir un sueño”

Se acerca hoy a esta sección de entrevistas en tiempo de pandemia Gonzalo Tortosa, un joven periodista que nace en Ayamonte (Huelva) el 10 de marzo de 1998. Siempre le ha apasionado el fútbol y la comunicación por lo que decide estudiar periodismo. Empezó la carrera en la Universidad de Sevilla en 2017 donde ha participado en varias radios locales. En 2021, en su último año de carrera, pudo formar parte del área de acreditación de la Eurocopa de fútbol celebrada en Sevilla. Tras graduarse, Josep Pedrerol le dio la oportunidad de entrar en El Chiringuito de Jugones, donde está actualmente.

Con motivo de un reportaje que ha venido a realizar sobre el Recreativo de Huelva, para el programa El Chiringuito, he tenido la oportunidad de conocerlo y le propuse charlar un ratito, acepta muy amablemente y este es el resultado:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Ha sido una situación muy dura para todos. El virus llegó de la nada y cambió nuestras vidas por completo. Me quedo con el gran trabajo de los sanitarios y la colaboración de cada persona. Pienso que en gran parte esto nos ha hecho valorar todo mucho más y parece que poco a poco entre todos vamos superando esta maldita pandemia, que al fin y al cabo es lo realmente importante.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y, sobre todo, en el mundo del periodismo?

R. – Pienso que tenemos que ser conscientes que existe una nueva normalidad y que todo ha cambiado, en la vida y con ello, en el periodismo. Si antes de la pandemia ya la tendencia era hacia la digitalización de todo, con la pandemia mucho más. Las nuevas plataformas como twitch, pienso que acabarán siendo las principales o una de las principales plataformas de información periodística. Al final el periodismo es esto, adaptarse a la actualidad y lo que necesite la gente.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – He pasado miedo por mi familia. Yo estaba estudiando en Sevilla y al empezar el confinamiento tuve que irme a mi casa en Ayamonte, donde vivo con mis abuelos desde pequeño. Al volver a Sevilla, a la Universidad, estuve tiempo sin ir a mi casa por ese temor de que pudiera contagiarles. Que les pudiera pasar algo a ellos era mi gran preocupación, que por suerte no ha sido así.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro?

R.- Actualmente no tengo proyectos para el futuro. Estoy centrado en el presente y mi principal objetivo es aprender y seguir creciendo en el mundo del periodismo y la comunicación, que es el que me apasiona. Me encantaría poder vivir toda mi vida dedicándome a esta profesión, y en eso estoy, buscando cada día la mejor versión de mi mismo.

P. – ¿Qué crees necesita Huelva para despegar de una vez?

R. – Como provincia Huelva tiene todo. Tiene sierra y tiene costa. Hay una excelente gastronomía, lugares de ocio y puntos de interés. Gente maravillosa y millones de rincones con encanto. Es cierto que desde la provincia puede existir esa sensación de que desde fuera no se valora a Huelva como se merece, pero los onubenses, más aun, debemos darle el valor que tiene a nuestra tierra. También pienso que se debe conseguir que la capital adquiera más importancia, que sea un punto importante en distintas áreas. Tengo claro que Huelva es una tierra increíble y quien viene a nuestra provincia sabe que no duda en volver.

P. – ¿Qué significa para ti Ayamonte?

R. – Para mi Ayamonte es mi casa, mi gente. Donde he crecido junto a mi madre, mis abuelos y mi hermano. Mi playa, mi barrio, mi campo de fútbol y todas mis raíces. Es un pueblo que lo tiene todo, el lugar en el que desconecto con mi familia y amigos. El sitio donde he sido más feliz y en el que están la gran parte de las personas más importantes en mi vida.

P. – ¿Qué representa para ti haber entrado a formar parte de El Chiringuito recién terminada tu carrera de periodista?

R. – Entrar en El Chiringuito ha sido cumplir un sueño. Algo que siempre he soñado y querido pero que no llegué a imaginar que podría llegar y menos que sería al terminar la carrera. Pasar de tantos años informándome y disfrutando con cada programa, a poder formar parte de él, es de las cosas más grandes que me han pasado y siempre le voy a estar agradecido a Josep por darme la oportunidad. Es un sueño hecho realidad.

P. – ¿Dónde radica el éxito del programa?

R. – Sin duda en todo el equipo de El Chiringuito de Jugones. Todos los profesionales que forman este programa con su trabajo, su entrega y lo increíblemente buenos que son. El ambiente que hay en cada redacción con personas que más allá de ser los mejores en su puesto, son personas con un corazón enorme. Por lo que al final nada es casualidad, en El Chiringuito se unen el trabajo y la constancia, con un equipo en el que van todos a una. Para mi eso es el éxito.

P. – ¿Cuál es tu misión dentro de El Chiringuito?

R.- Soy redactor y me encargo de montar vídeos, salir a la calle con un cámara a realizar guardias, encuestas o reportajes. Ir a eventos o partidos, buscar ideas. No tengo solo una tarea específica, al fin y al acabo mi principal misión es intentar ayudar lo máximo posible en todo lo que se necesite en cada momento. Darlo todo para ayudar en lo que haga falta para el programa y que salga adelante correctamente.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Se podría decir que no tuve una infancia fácil por algunos problemas personales, pero gracias a mi familia, principalmente a mi madre y mis abuelos siempre he sido feliz y no me ha faltado nunca de nada. Me llevaba la mayor parte de las horas con un balón porque lo que me ha gustado siempre es el fútbol. Con el tiempo me di cuenta que este deporte no era solo jugarlo, sino que también era informarlo y vivirlo desde fuera. Y aunque me hubiese gustado ser futbolista, con los años encontré la verdadera ilusión en querer ser periodista deportivo. Ese se convirtió en mi sueño y en mi objetivo.

P. – ¿Quiénes son o han sido tus referentes en la vida personal y profesionalmente?

R. – En mi vida personal, como he dicho en la pregunta anterior, mi madre y mis abuelos lo han dado todo por mi. Por esto, ellos son mis referentes, me han enseñado lo que es el respeto, lo que significa darlo todo por las personas que quieres, ser agradecido y no darme nunca por vencido, entre muchísimos valores más.

En cuanto a mis referentes profesionales siempre he sido muy autodidacta buscando aprender de lo que más me iba llamando la atención, pero desde que llegué al Chiringuito y he vivido como se trabaja aquí, mis referentes son cada uno de los que forman el equipo. Aprendo de todos cada día que pasa y pienso que eso es lo que hace que una persona se convierta en una referencia para ti.

Gonzalo me ha encantado echar este ratito de charla contigo, verte tan ilusionado con tu trabajo y con esas ganas tan tremendas de aprender y hacerte un hueco importante en este difícil mundo del periodismo y estoy convencido que vas a triunfar plenamente.