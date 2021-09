Isla Cristina acoge la I Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado

Isla Cristina ha sido el municipio elegido este año para la celebración hasta el próximo 26 de septiembre de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado organizada por la Diócesis de Huelva bajo el título‘Hacia un nosotros cada vez más grande‘ y en la que participan numerosas asociaciones provinciales que trabajan con migrantes y refugiados con el objetivo de que se conozca la problemática, las experiencias vividas, las costumbres, la forma de integrarse enuna sociedad distinta de la que salieron, así como las asociacionesque hacen posible su integración y colaboran con estas personas.

El inicio de esta Jornada ha tenido lugar en el Ayuntamiento con una recepción oficial presidida por el Alcalde isleño, Jenaro Orta a quien acompañaban el Primer Teniente de Alcalde, Francisco Zamudio, el Teniente de Alcalde Gerardo Ramos, el ConcejalDelegado de Juventud y Deporte, Antonio Peña y la Concejala de Educación, María del Carmen Beltrán así como varios miembrosde la Corporación y el Jefe Accidental de la Policía Local, SerafínFuentes.

Las autoridades locales han recibido al Delegado Diocesano de Migración y Refugiados, Emilio Muñoz y al párroco Hugo Vásquez para proceder a la inauguración de la Jornada y dar a todos los participantes a los representantes de las Asociaciones y Hermandades la bienvenida.

Los representantes eclesiásticos han querido agradecer al Ayuntamiento “su predisposición y colaboración para podercelebrar esta Jornada en la localidad, unas jornadas que tiene y a una larga andadura y que han recorrido diversos puntos de la geografía onubense, especialmente en localidades donde la migración tiene un porcentaje alto y unas connotaciones especiales y singulares, como es el caso de Isla Cristina, que tiene una población migrante de un 15 por ciento de nacionalidades distintas” añadiendo además que “Isla Cristina representa en nuestra Diócesis el mar, ese mar donde caminan muchas personas mueren muchas otras.”

Y es que como afirman tanto el Delegado Diocesano como el párroco “la migración se ha convertido en una espina dolorosa ennuestros corazones y en un reto que tenemos que afrontar todos” mostrando su agradecimiento a todas aquellas personas y asociaciones “que trabajan por y para los migrantes.”

Las autoridades locales pusieron de manifiesto “la importanciaque tiene el celebrar estos encuentros que buscan una sociedadmás solidaria y participativa” y agradecieron al Obispado “el que haya pensado en Isla Cristina para que se lleven a cabo aquí esteaño.”

Como destacó Francisco Zamudio, “este es un acto con un fondomuy importante y ojalá tengamos la capacidad de transmitir a la ciudadanía lo que significa” lamentando que “la migración aúnestá muy presente en el mundo actual por razones de peso que obligan a las personas a buscar una vida mejor dejando atrás sus orígenes.”

Si quiso poner de manifiesto el Primer Teniente de Alcalde elespíritu de la sociedad isleña cuando destacó que “somos un pueblo podemos llevar por bandera que, por nuestra forma de ser, por cómo se fundó nuestro pueblo, con culturas de distintoslugares y por ser un pueblo marinero y abierto que ha salido a otros lugares a pescar, ha contribuido a que tengamos un pueblo abierto, integrador, generoso y solidario y una tierra de acogida, por lo cual qué mejor lugar para celebrar esta Jornada”, deseandoa todos “lo mejor en estos encuentros.”

Gerardo Ramos, Teniente de Alcalde y Delegado de los ServiciosSociales se congratulaba porque “esta Jornada sea una realidadhoy, y eso es gracias a todo el esfuerzo de los grupos de trabajoque han estado en primera línea organizando el programa de actosy actividades” a la par que agradeció su presencia a los representantes eclesiásticos y al Obispado “por darnos la oportunidad de demostrar que somos un pueblo solidario y podemos trabajar a favor de la migración y la integración de las culturas” además de como dijo “darnos la capacidad de trabajocon una jornadas que nos aporta un capital humano que es difícilconseguir por otros medios, como estas Jornadas que nos hacenparticipar y reflexionar entre todos y conocer la realidad de las personas de otras nacionalidades que conviven a nuestro lado día a día y nos demos cuenta que son personas como nosotros, con los mismos sueños, problemas e inquietudes.”

También puntualizó Ramos que “Isla Cristina es un pueblo solidario, hemos sido siempre un conglomerado de culturas y un pueblo que ha salido fuera a trabajar, a dejar la impronta del isleño y nuestra particular idiosincrasia y eso nos facilita el que podamos y estemos preparados para abrir las puertas y el corazónal que viene de fuera” añadiendo que, ” esta Jornada será el foroideal para demostrarlo” para finalizar invitando a la ciudadanía a la participación en estos encuentros no sin antes agradecer de forma particular al Delegado de Juventud y Deporte, Antonio Peña “la gran implicación y el esfuerzo que ha llevado a cabo enpro de esta Jornada poniéndose en todo momento a disposicióndel Obispado, con el que guarda una vinculación especial.”

Cerraba la comparecencia el Alcalde, Jenaro Orta que además de sumarse a todo lo dicho por sus antecesores, quiso destacar un hecho concreto e importante y casi anecdótico en la localidad, “elser el primer municipio en tener el primer Alcalde de color y migrante de toda Europa y eso dice mucho de la sociedad isleña” lamentando “la visión que muchas veces dan, especialmente en la actualidad, las Redes Sociales del que viene de fuera, culpabilizándolo de muchas cosas lo cual también se convierte enun caldo de cultivo al que, por desgracia, se une el movimientopolítico aprovechando esos discursos populistas haciendo que elespíritu acogedor de los pueblos y de sociedades, como la nuestra, quede empañada.”

Para nosotros, como Ayuntamiento, dijo el Primer Edil, “tenemosclaro que el apoyo y la ayuda al migrante o a las personas que están en riesgo de exclusión es prioritario” el cual, centrándose enlas Jornadas señaló, “nunca tuvimos duda al recoger con cariño y mimo esta propuesta y fuimos muchas las DelegacionesMunicipales, como Deportes y Juventud, Servicios Generales, Educación o Servicios Sociales, las que nos implicamos para ponernos a disposición de los que pudiérais necesitar, ya que seríaimposible hacerlo de otra manera” y como añadió “sin la partefundamental, vosotros, las asociaciones, el esfuerzo del Obispadoy los responsables técnicos y políticos, esto no sería posible, porque vosotros sois los conductores de todo este trabajo y esfuerzo.”

“La migración es algo que nos afecta a todos, que no va a terminarnunca y es algo que nos tiene que hacer reflexionar comosociedad, para ver dónde queremos llegar, hacia dondecaminamos y creo que lo fundamental es trabajar con los países de origen, ayudarles y ponerles los medios para que no tengan que migrar y dejar todo atrás“, dijo el Alcalde para finalizaragradeciendo a todos el “esfuerzo y trabajo del día a día” invitando a la ciudadanía “a la participación y disfrute de las actividades“

Inauguradas la Jornadas los asistentes se trasladaron a la Capillade Nuestro Padre Jesús Nazareno, del Antiguo Grupo Escolar de Nuestra señora de los Ángeles, la Ermita, sede del Consejo de hermandades de Isla Cristina donde se procedía a la inauguraciónde la Exposición ‘Entrevistas del Mundo’, una de las primerasactividades de esta Jornada.

La Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado trata de ponerrostro en especial a todas esas personas que, por cualquier motivose ven obligados a abandonar sus casas, su país o incluso sufamilia a causa de la política, por color, creencia o sexo y que a día de hoy, son vulnerables, rescatándoles de las listas anónimasde cifras, así como sensibilizar a toda la comunidad que se debe garantizar la conservación de los derechos y la dignidad a todasaquellas personas que se encuentran en este situación.

En cuanto al programa de actividades diocesanas programadas para esta edición, cuyo acto principal es la celebración eucarísticaque presidirá el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, y que contará con la participación de inmigrantes, agentes pastorales y la ciudadanía del municipio, van desde encuentro entre jóvenes, a visitas a asentamientos para conocer la realidad de los migrantesque se encuentran en estos lugares, ponencias y charlas sobreaspectos relacionados con las migraciones o la interculturalidad, diversos talleres artísticos y de cocina, espacios musicales, a presentación del ‘Libro Viajero‘, la exposición mencionadaanteriormente, ‘Entrevistas del mundo‘ con paneles informativos y testimonios o proyección de documentales.