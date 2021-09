Ha vuelto a pasar: Sevilla se ‘apropia’ de la partida de las naves de Colón

La carta de presentación de la Maratón de Sevilla por parte del alcalde Juan Espadas está provocando un gran revuelo en las redes. Porque en su breve mensaje de la Zurich Maratón Espadas escribe que “14.000 almas compartirán con nosotros…. el afán por la superación”. Y añade el alcalde hispalense que “venimos a escribir nuestra historia en un escenario milenario, donde partió la primera vuelta al mundo o el Descubrimiento de América. Gestas colectivas que se convierten en testigos de nuestros relatos individuales”.

Ni que decir tiene que esa ‘atribución’ sevillana a la partida de las naves de Colón no ha gustado en Huelva.

Y políticamente se aprovecha todo… todo.

Así que el diputado por Huelva y presidente del Partido Popular, Manuel Andrés González Rivera, ya ha enviado el recadito al alcalde sevillano: “Sr. Espadas, un poco de cultura general (además muy básica) no le vendría mal. La partida del descubrimiento de América fue de Sevilla o de Palos de la Frontera? O es que uno de los puntos de Zurich Maratón es el municipio Palermo?. No sé si lo hace malintencionadamente o por ignorancia (entiendo que lo primero), de todas formas, y de una manera u otra, muy mal por su parte. Los onubenses no vamos a permitir ese artículo malintencionado. Y usted aspira a qué??? . Desde Huelva estamos a la espera de que rectifique urgentemente“.

Ya veremos si hay reacción (o no).

Hay mosqueo en la parroquia onubense porque ya se sabe que Sevilla está al acecho. Lo hizo con la polémica antigüedad del Sevilla para cazar el Decanato del fútbol en caso de que el Recre hubiera desaparecido, luego vino el Festival de Cine que colocó junto al Iberoamericano o su campeonato de tenis pegadito a la centenaria Copa del Rey que se celebra en Huelva por derecho histórico real. O, más recientemente con la campaña por la independencia de Matalascañas, auspiciada desde tierras hispalenses hasta con estudios que derivan la playa hacia el Reino de Sevilla.

En fin, un capítulo más.