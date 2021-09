Un nuevo enemigo turba la tranquilidad del Recreativo

Se avecina un curso tranquilo en los despachos del Recreativo de Huelva. Con el primer equipo previsiblemente instalado en los puestos más altos de la clasificación desde el principio al final de la temporada, es de esperar que el nivel de crítica que soportan los dirigentes albiazules descienda a mínimos o incluso desaparezca por completo. Sólo cabe esperar problemas del incontrolable frente jurídico-económico, con Pablo Comas y Krypteia Capital en el papel de ‘sospechosos habituales’.

Sin embargo, al Recre le ha surgido un nuevo enemigo, el Gryllotalpa gryllotalpa, más conocido como el grillo topo. Porque una plaga de estos insectos marrones de entre 50 mm y 70 mm de longitud y aspecto amenazador, aunque inofensivos para el ser humano, ha convertido el césped del Nuevo Colombino en su hogar. El problema está en sus grandes patas delanteras, diseñadas para cavar galerías que pueden alcanzar una profundidad de hasta un metro, con el consiguiente perjuicio para el verde.

Exterminar la plaga

El Recreativo no ha tardado en adoptar las medidas pertinentes y el club ha comunicado en sus redes sociales que “el césped del Nuevo Colombino está siendo sometido a un tratamiento de choque y a una resiembra de las zonas afectadas tras sufrir una plaga de grillo topo. Se ha procedido a la exterminación de la plaga y se está trabajando con la máxima dedicación para que el césped esté en las mejores condiciones posibles de cara al primer partido que disputará el Decano como local“.

La batalla contra las avispas

Aún así, las críticas no han tardado en surgir acusando a los rectores recreativistas de falta de previsión, en el marco de una denuncia más amplia por el lamentable estado del Nuevo Colombino y sus alrededores. Y el grillo topo no es el único insecto que levanta dolores de cabeza a la entidad que ahora preside Sotomayor, pues el Recreativo aún no ha conseguido ganar su batalla contra las avispas que anidan en el estadio y que tan difíciles están resultando de erradicar.