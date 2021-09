Wofest-Huelva selecciona a las cuatro finalistas del concurso de cortos ‘Made In Huelva’

WofestHuelva ya tiene a las cuatro finalistas del concurso ‘Made in Huelva’ que, patrocinado por el Consejo Social de la UHU, está dotado con un premio de 1.000 euros a la mejor directora. María Barragán, por Mamá no trabaja; Clara Carrasco y Sara Martín, por Untitled; Rocío Gálamo, por De procesión, poeta; y Anita Leblanc, por Imperativo económico; son las candidatas a convertirse en la ganadora de este IV ‘Made in Huelva’ en la clausura de la sexta edición de WofestHuelva, que se celebrará del 23 al 25 de septiembre.

Un jurado, ajeno a la organización, compuesto por la periodista, productora y delegada de CIMA en Andalucía, Inés Romero; el director y distribuidor Javier Asenjo y la secretaria del Consejo Social, Teresa Herrera, decidirá el nombre de la ganadora de esta cuarta edición.

El concurso ‘Made in Huelva nace con el objetivo de incentivar la creación de las directoras onubenses y potenciar los rodajes en la provincia.

En esta edición se han presentado siete trabajos que serán proyectados en una sesión especial la tarde del viernes 24 de septiembre en el Gran Teatro, de forma que las directoras dispongan de un espacio donde presentar sus trabajos y disfrutarlos, junto al público en general, en la gran pantalla. Precisamente, los asistentes podrán votar por el mejor corto tras las proyecciones, cuya autora recibirá el Premio del Público en la sesión de clausura del día 25, cuando se entregue el Premio ‘Made in Huelva’ de este VI WofestHuelva.

En las tres últimas convocatorias del concurso se han presentado un total de 34 trabajos, muchos de ellos rodados en Huelva, lo que contribuye además a difundir las virtudes de la provincia para la localización de rodajes, y realizados expresamente para su exhibición en la muestra onubense, lo que da buena cuenta del valor que viene adquiriendo edición tras edición WofestHuelva, que en 2021 cumple ya seis años y que se ha consolidado como una de las citas culturales más importantes del año en la provincia. La ganadora del premio ‘Made in Huelva’ de la pasada edición fue la joven directora Raquel Kurpershoek con su cortometraje Traslasierra, que tras su paso por la muestra onubense ha ganado otros premios y ha participado en varias muestras de cine a nivel nacional e internacional.

WofestHuelva cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial, la Universidad Internacional de Andalucía en su sede Iberoamericana de la Rábida, la Universidad de Huelva, el Consejo Social de la UHU y Puntaser S.L.