Chuli encuentra equipo desde el mercado de futbolistas en paro

El fin del mercado de fichajes no significa el fin de las operaciones en el fútbol español. A los clubes con licencias libres les queda el mercado de jugadores en paro. Y a este particular zoco ha acudido el Hércules de Alicante para hacerse con los servicios de un reputado futbolista onubense y ex del Recreativo de Huelva: Chuli.

Nacido en Huelva el 25 de enero de 1991, Manuel Jesús Vázquez Florido, más conocido como Chuli, presenta un extenso y laureado currículo, con presencia en Primera y Segunda División, tras militar en equipos como el Recreativo, Getafe, Lugo o Betis, entre otros. Sin embargo, sus dos últimas campañas han sido un fiasco total.

Un refuerzo ruinoso

Chuli abandonó el Nuevo Colombino el pasado 30 de junio dejando al Decano en la Tercera RFEF y siendo uno de los fichajes más ruinosos de la historia reciente del Recre, pues sus dos temporadas costaron unos 200.000 euros al club, a cambio de 6 goles en 43 partidos. Aún así, el Hércules le firma por un año con opción a otro.

-EL DESTINO DE LAS BAJAS DEL RECREATIVO