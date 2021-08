Anaba: “Cuando llegó la oferta del Recre dije que quería jugar aquí, y aquí estoy”

Cuando el Recreativo de Huelva llama a la puerta de un futbolista, es muy difícil decirle que no. Lo ha comprobado en sus carnes Anaba, quien tras fichar en falso por la Peña Deportiva, no tardó ni un segundo en enamorarse de la propuesta deportiva del Decano del Fútbol Español.

“Cuando me llegó la oferta del Recre dije que quería jugar aquí, y aquí estoy“, ha señalado hoy el central africano, durante su presentación oficial. Una llegada en la que también intervino Chendo Alarcón: “Hablé con Chendo. Me animó a venir y me dijo que hay muy buena gente aquí. Y cuando llegué lo he visto, me encanta el grupo“.

Agresivo, rápido y fuerte

Desconocido para el gran público, Anaba no duda en calificarse como “un central agresivo, rápido y fuerte. En defensas de tres centrales he jugado en el centro para cortar balones y me siento bien“, destaca. Sin duda encajará en el esquema táctico más empleado hasta el momento por Alberto Gallego.

-EL PERFIL