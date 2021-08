Perotti: “En el Recreativo no hay titulares ni suplentes”

Un buen equipo se hace a base de fichar a buenos jugadores. Pero luego tiene que funcionar como una familia. Y así actúa el vestuario del Recreativo de Huelva, según ha revelado Perotti durante su presentación oficial como albiazul.

“Vamos todos a una y trabajamos todos juntos por el mismo objetivo. Vamos a afrontar un año con mucha ilusión para intentar llevar al Decano y a esta afición a lo más alto posible“, señala Francisco José Pérez Jaén.

Dispuesto a pelear por un sitio en el once

En lo personal, el canterano del Sevilla FC se declara “muy contento y feliz de venir al Recre“, y aunque en muchas quinielas parte como reserva, no ha dudado en proclamar que “me gusta la competencia, aquí no hay titulares ni suplentes“.

-EL PERFIL