Adrián Ruiz defiende al San Roque de Lepe de los malos resultados de pretemporada

Aunque el San Roque de Lepe no ofreció su mejor versión en el último amistoso frente al Recreativo de Huelva, la plantilla aurinegra rebosa de confianza en sus propias fuerzas. Y aunque los resultados de pretemporada no están siendo buenos, los futbolistas saben que Manolo Santana y Antonio Fernández Rivadulla han armado un plantel lo suficientemente competitivo como para conseguir el objetivo de la permanencia en la Segunda RFEF.

“Al equipo lo veo muy bien, creo que tenemos un gran equipo, con grandes jugadores“, ha señalado esta mañana Adrián Ruiz, uno de los refuerzos veraniegos. “Lo único que sucede es que estamos en proceso de coger el ritmo de competición“, señala. Además, “poco a poco vamos cogiendo los conceptos que quiere el ‘mister’“.

Rápida adaptación a Lepe

A nivel personal, el centrocampista procedente del Ciudad de Lucena indica que “me he adaptado muy bien gracias a los compañeros y al cuerpo técnico, que me han ayudado mucho desde primer momento. Se me ha hecho fácil“, agrega para explicar su rápida adaptación al combinado titular del Ciudad de Lepe.

