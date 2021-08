Huelva, camino de superar la quinta ola de Coronavirus

Los datos del Instituto de Estadística y Cartografía corroboran que Huelva va dejando atrás la quinta ola del coronavirus. A pesar de que los núcleos costeros multiplican su población así como el número de personas que puntualmente se asuman a sus playas, el número de casos sigue en descenso desde el último registro se ha contagiado únicamente 93 nuevos contagios. La tasa de incidencias prosigue su caída situándose en los 529 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

La letalidad del virus sigue la tónica predominante en esta quinta ola, situándose en mínimos históricos y la provincia sigue sin registrar fallecidos en los últimos siete días. Aun así, en esta última semana 20 personas tuvieron que recibir atención hospitalaria y uno de ellos necesitó entrar la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

En Huelva ya se han curado 35.393 personas, aunque ello no es una garantía de no volver a contagiarse. En concreto, las nuevas variantes hacen que las vacunas sean menos efectivas, a la par que su alta contagiosidad hace que nada nos blinde frente a la posibilidad de no coger nuevamente el virus.