Denuncian un falso vertido de petróleo y chapapote en Doñana y Matalascañas

Un falso vertido de petróleo al Parque Nacional de Doñana ha provocado un gran revuelo en las redes y desatado una oleada de indignación. El vídeo y las fotografías están siendo muy compartidos y provocando un ajetreado y enconado debate por las connotaciones turísticas, de mala imagen que acarrea a Huelva y al litoral oriental, Matalascañas… y también por la intencionalidad política que se desprende de su contenido.

En la siguiente dirección se puede ver el vídeo y las fotos que aporta M. Bejarano, que reproducimos:

https://www.facebook.com/100002432134380/posts/4222968891127474/?sfnsn=scwspwa

En él, el autor especula con el vertido. Y asegura que “mira que llevo años en Matalascañas pero nunca había visto esto”, señalando una enorme mancha oscura en la orilla de la playa. Acto seguido añade que el dique Juan Carlos I de Huelva está causando un daño terrible y llevándose toda la arena. En otro pasaje de la imagen que aporta explica: “al final descubres estas barbaridades: esto aunque ustedes no lo crean es chapapote, alquitrán, en pleno Parque Nacional de Doñana“. Y muestra las imágenes de lo que asegura ser un vertido. Se ve Matalascañas, Los Palos…

Y es aquí cuando comienza a apuntar a la alcaldesa de Almonte, María del Mar Castellano, a la que dice que “es de Podemos”. “A ver si le da por quitar esta mierda de aquí, porque además aquí se resbala todo el mundo”. Los comentarios van concluyendo con otra aseveración que añade, señalando la mancha y la costra, “esto me imagino que será supercontaminante, alquitrán puro y mide por lo menos 100 metros en pleno Parque Nacional de Doñana”.

La voz de los expertos: se trata de un afloramiento milenario

Ante el cariz que estaba tomando la polémica y la importancia social y turística que puede acarrear, diariodehuelva.es ha consultado el vídeo y las imágenes con especialistas en la materia, investigadores y catedráticos de Geología -Geodinámica- como Joaquín Rodríguez Vidal y expertos en la zona como José María Galán, presidente de la Asociación de Guías de Doñana.

En ambos casos nos dicen que la masa espesa y viscosa que se ve en el vídeo y las fotos no están relacionadas con un vertido. Sino que el afloramiento que se ha producido está relacionado con una estructura sedimentaria marítima y lacustre. Toda la estructura que aflora junto a la zona este de Matalascañas, en sus límites con el Parque Nacional de Doñana, tiene miles de años de antigüedad y no, no está relacionado con las huellas fósiles que aparecieron recientemente.

El afloramiento está relacionado, según los expertos consultados, con la dinámica del mar que, recuerda Galán, sube unos tres milímetros/año de nivel por el aumento de temperatura de los océanos y también debido al deshielo del Ártico y la Antártida. Por poco que parezca, 3mm acumulados generan subidas de mareas perceptiblemente mayores a las existentes hasta hace pocos años. Entonces se quedan al descubierto zonas como estas que desvelan el pasado geológico de Doñana. Pero para nada se trata de vertido de chapapote.

Por su parte, Joaquín Rodríguez, catedrático de Geología de la UHU, ha explicado a diariodehuelva.es que ya en el mes de julio se observaron y avisaron de estos afloramientos en la zona de Matalascañas, de la presencia de esta turba que aparece tras el retroceso alarmante de la línea de costa. “Son lagunas antiguas que afloran y las turbas tienen arcillas verdes plásticas muy resbaladizas“, señala el catedrático de la UHU, que recuerda que hay trabajos ya publicados sobre esta materia.

Lo que sí ha explicado Rodríguez es que ante la aparición de estos restos dieron aviso a las autoridades municipales porque quedaba al descubierto una zona donde puede haber mucho riesgo de accidente por caídas y era conveniente hacer lo que las autoridades consideraran oportuno. Además, la presencia de arrecifes fósiles de ostras cortantes añadían riesgos a los paseantes y usuarios de la playa, que limita con el Parque Nacional y la zona del Hotel El Coto, muy concurrida.

Versión política de Mesa de la Convergencia

Ante la polémica surgida, el daño que se puede acarrear al turismo, los negocios hoteleros y turismo en general y el impacto que la denuncia del ‘supuesto’ vertido de petróleo está teniendo en las redes sociales, la Mesa de la Convergencia de Almonte, partido que sostiene a la alcaldesa de Almonte, María del Mar Castellano, ha lanzado un comunicado para explicar lo sucedido.

Con cierta regularidad aparecen en nuestra costa afloramientos de diferentes materiales que deja al descubierto la erosión marina. En ocasiones estos estratos son de color negro ya que son paquetes de turba y/o margas compactada por la presión a la que ha estado sometida por el peso de otras capas sedimentarias depositadas sobre ella. La turba es una especie de carbón ligero, esponjoso y de aspecto terroso que se forma en lugares pantanosos o encharcadizos debido a la descomposición de restos vegetales. En realidad es lo mismo que empleamos habitualmente como “sustrato para macetas”. No es alquitrán, ni petróleo ni ningún tipo de sustancia peligrosa, de hecho se puede manipular con total garantía. Este material es totalmente inocuo, NO IMPLICA NINGÚN RIESGO PARA LA SALUD, aunque hay que estar atentos porque en algunas situaciones puede ser resbaloso y hay que tener precaución si se pisa sobre él.

La ignorancia es muy atrevida y en este caso interesada. Algunos personajes, alardeando de su propia ignorancia y un desconocimiento básico de su propia costa, aprovechan cualquier ocasión para calumniar y atacar a nuestra alcaldesa, sin importarle si con esas mentiras, falsedades e insultos dañan la imagen de nuestra playa, provocan pérdidas a nuestros empresarios, preocupan y asustan a los turistas y usuarios de nuestra playa.

Es lamentable tener que desmentir tales barbaridades dando relevancia a personajillos que no merecen la más mínima consideración por sus continuas faltas de respeto, educación, rigor, pero el daño que puede ocasionar entendemos que en esta ocasión merece la pena desmentirlo.