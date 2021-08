Roban un coche a plena luz del día en Bollullos par del Condado

En Bollullos par del Condado un delincuente ha sustraído un vehículo aprovechando un descuido del propietario que entraba a su vivienda a recoger unos paquetes y había dejado las llaves puesta y el motor en marcha.

Así lo ha denunciado la víctima, Antonio Carrasco, quien ha explicado a diariodehuelva.es que el caco dejó en su lugar una bicicleta con la que presumiblemente circulaba cuando decidió sustraer el Kia Carnival con matrícula 2664 FML.

A pesar de que es de suponer que el delincuente pudiera ser el propietario de la bicicleta, Carrasco lamenta que la Guardia Civil le ha traslado que en estos casos no se realizan análisis de huellas dactilares, aun cuando puede servir para dilucidar la identidad de quien sustrajo el vehículo.

Aunque el suceso se produjo a las 13:00 horas en la calle Rafael de la Haba, el intenso calor de esta jornada veraniega propició que en la calle no se encontrasen transeúntes, por lo que no hay testigos que puedan dar detalles del aspecto del ladrón. Ante esta tesitura, la víctima, a través de su hija, no le ha quedado más opción que hacer un llamamiento a las redes sociales pidiendo la colaboración ciudadana y facilitando los teléfonos 633 904 544 y 625 499 678, por si alguien pudiera ver el vehículo y aportar cualquier información sobre el tema.