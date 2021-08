La hostelería estalla: movilizaciones y protestas por la precariedad del sector en Huelva

CC OO y UGT han lamentado que la patronal del sector de la hostelería y hotelería no haya querido alcanzar un acuerdo para el convenio del sector en la provincia de Huelva.

En Huelva hay más de 2.700 empresas y más de 17.000 trabajadores implicados en estas tareas.

Tal y como han explicado en rueda de prensa ambos sindicatos, la propuesta de la patronal es “inasumible”, ya que supone eliminación de complementos como el de incapacidad temporal, la no equiparación salarial de las camareras de piso o la imposibilidad del disfrute de las vacaciones en los meses estivales, entre otras medidas.

Para la secretaria general de CCOO, Julia Perea, “desde los sindicatos entendíamos la situación y aceptábamos cierta congelación para este año, pero con la consiguiente equiparación el próximo año. No obstante, no existe justificación al bloqueo del convenio, ya que la reactivación del sector es evidente, además de las ayudas estatales y autonómicas recibidas, la aplicación de los ERTEs o los préstamos ICO“.

A lo que hay que añadir las bonificaciones de muchos ayuntamientos a la instalación de sillas y mesas en las calles, ampliación de estos espacios y ocupación de zonas de paso, que impiden en muchas ocasiones hasta el paso de sillas de ruedas. También han permitido los ayuntamientos la ubicación de terrazas fijas, incluso clavadas en el suelo en zonas públicas: plazas, calles y hasta esquinas.

Por su parte, el secretario general de UGT en Huelva, Sebastián Donaire, ha calificado de “vergonzante ” la propuesta de la patronal, ya que “entendemos que venimos de una situación complicada por las consecuencias de la pandemia y hemos propuesto, incluso, una cierta relajación, pero no podemos admitir que los empresarios, amparándose en esta crisis, quieran hacer caja, eliminado derechos“, a lo que ha añadido que “no podemos plantear un convenio de tres años con incremento 0 cuando el sector del turismo puede liderar el crecimiento tanto de empleo como de la economía de la provincia”.

Una situación que hace que Huelva sea la única provincia, como ha recordado Perea, que tiene el convenio bloqueado y ello que “se han firmado acuerdos en otras provincias con propuestas muy parecidas a las que hemos planteado”.

Para ambos sindicatos el principal escollo de la negociación ha sido la eliminación del complemento de incapacidad temporal, puesto que para el trabajador o trabajadora puede suponer una diferencia salarial de más de 400 euros.

Asimismo, otro de los puntos conflictivos de la negociación ha sido el de la equiparación salarial de las camareras de piso a los camareros. Este incremento ya se acordó en anteriores convenios, fijándose en el 1,4 por ciento, sin embargo, la patronal ha rechazado dicha subida, según han informado los sindicatos.

Al respecto, la secretaria general de CCOO en Huelva ha reiterado que “esta medida afecta a 3.000 trabajadoras y estaba pactada con anterioridad para acabar con un discriminación directa por el hecho de ser mujer y que percibe un sueldo inferior al del camarero”.

Desde los sindicatos “hemos sido conscientes de la situación de la que veníamos, por ello, planteamos una propuesta bastante responsable y ligada al convenio anterior”, ha explicado el secretario general de la Federación de Servicios de CCOO Huelva, Carlos Liébana. Liébana ha detallado que se trasladó a la patronal un convenio a dos años con la congelación salarial para el año 2021 y la subida del 1,4 para el 2022 para las camareras de piso, basado, incluso, en las previsiones del sector. Además, se ha querido actualizar el texto del convenio debido a la “ambigüedad que generaba”. Por lo que entiende que existe “una falta de voluntad por parte de los empresarios para alcanzar un acuerdo”.

Asimismo, Fernando Vázquez, responsable del sector de Hostelería de UGT Huelva, ha señalado que se ha detectado una “fuga de profesionales” hacia otros sectores acusada por el Covid-19. “Algo que nunca había pasado es que a día de hoy aún hay vacantes por cubrir en el sector, una situación que entendemos no sólo es derivada de la pandemia, sino que se sienten más cómodos en otros sectores“, ha afirmado Vázquez.

Ante esta situación, los sindicatos han programado una serie de movilizaciones en agosto y septiembre como medidas de presión para alcanzar un acuerdo.

Como asegura Donaire “para nosotros no son cómodas las movilizaciones, y más en esta situación, pero es la única herramienta que tenemos cuando entendemos que hay un abuso por una patronal que no está a la altura del sector y no entiende que nos tenemos que sentar a negociar”.

De este modo, el día 17 de agosto se realizará sendas concentraciones en hoteles de Isla Canela y de Matalascañas. Por su parte, el día 18 de agosto se realizará una marcha desde el Hotel NH Luz hasta el Hotel Monte Conquero a partir de las 11:30 h. Para septiembre hay otras acciones programadas que se terminarán de detallar si no ha habido un acercamiento de las partes hasta entonces.