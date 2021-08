Ismael Barragán: “El Recreativo es irrechazable”

Póngase en su piel. Acaba de ascender a la Segunda RFEF con el CD Ibiza y le llama un equipo de la Tercera RFEF. En condiciones normales, no hay nada que pensar. Pero ni Ismael Barragán es un tipo normal, ni el Recreativo de Huelva es un club normal. Y así ha podido constatarse hoy, durante la presentación oficial del central como nuevo jugador del Decano.

“En el momento que se me presentó la oportunidad de venir al Decano, no valoré otras ofertas, pese a que tenía incluso la propuesta de renovar. El Recreativo es irrechazable, es un club con historia y no lo dudé“, indica para explicar porqué ha seguido el mismo camino de su compañero Cristian Terán o el ‘mister’ Alberto Gallego.

El mismo entrenador

“Va a ser un año complicado, en una categoría muy dura. Pero voy a tener el mismo entrenador, sé cómo trabaja, su exigencia… Creo que el objetivo se va a conseguir con sacrificio y trabajo“, pronostica, antes de conocer el favorable calendario que le ha tocado al Recreativo en el Grupo X.

-EL PERFIL