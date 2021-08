Laura García Caro: “Volveré con más fuerza, París 2024 está a la vuelta de la esquina”

No enarbola la bandera blanca. Pese a rendir por debajo de su nivel en la prueba de los 20 kilómetros marcha de los Juegos Olímpicos de Tokio, Laura García Caro está dispuesta a dar más guerra. Nada más regresar a España, la marchadora lepera se sinceró con sus seguidores en las redes sociales, lanzando un mensaje muy autocrítico, pero también cargado de esperanza.

“La competición me ha dejado un sabor muy amargo“, porque “he estado lejos de lo que me gustaría haber peleado. Mi parada en el ‘pit-lane’ por faltas en la técnica, me dejaron fuera de carrera pronto. Y qué difícil me resultó lo que quedaba… Acabé en el puesto 34. Siento pena y frustración” detalla.

Una sensación especial

No obstante, como buena competidora curtida en campeonatos internacionales, la atleta onubense sabe que “no siempre obtenemos la recompensa, pero sí podemos aprender para el futuro. Me llevo el recuerdo de una experiencia que me ha hecho vibrar y que ha despertado en mí algo mucho más especial de lo que ya sentía por el deporte“.

En las buenas y en las malas

“Por ello, y a pesar de lo negativo, creo más que nunca que merece la pena. Miles de gracias a todos los que os habéis ilusionado conmigo y me habéis enviado todo el ánimo, por estar en las buenas y en las malas. Volveré con más fuerza, que París 2024 está a la vuelta de la esquina“, sentencia.