Toledo: “Estoy satisfecho con el plantel, aunque en el centro del campo andamos cortos”

La pretemporada del Sporting Club de Huelva va cogiendo velocidad de crucero y Antonio Toledo observa satisfecho el progreso de sus discípulas. “Estos primeros quince días van a ser de mucho trabajo. Tendremos partidos amistosos, incluido un duelo con el Betis, y a finales de mes jugaremos la Copa de Andalucía. Luego, las dos últimas semanas las dedicaremos más a la conjunción del grupo y a preparar el primer encuentro de liga“, destaca el técnico onubense.

El preparador blanquiazul da el visto bueno a la confección del equipo, si bien, reconoce que “me gustaría tener una plantilla más amplia, con al menos 22 jugadoras, y no 19. Pero nuestro club es así. No podemos permitirnos grandes lujos y cada fichaje es muy complicado por el tema económico“. Aún así, se siente “muy satisfecho con el plantel que hemos hecho“, aunque “en el centro del campo sí que estamos un poco más cortos. Si tenemos que ir al mercado de invierno, lo haremos“, sentencia.

-ASÍ ESTÁ LA PLANTILLA DEL SPORTING DE HUELVA