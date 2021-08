Viajando a Estados Unidos por primera vez

Estados Unidos es la tercera nación más grande del mundo, con cincuenta estados con una población multicultural, esto lo hace un sitio turístico muy atractivo lleno de diversas actividades, lugares y gastronomía única. Sin dudas, es un territorio amplio con una variedad cultural y diferentes lenguas que hace de un país interesante para viajar.

A pesar de ser un país multicultural tiene ciertas restricciones políticas de entrada, por lo que se necesita más que el pasaporte y gestionar el visado ESTA para viajar a Estados Unidos. Aquí te indicaremos la documentación que necesitas para no tener ningún tipo de problema para ingresar al país.

¿Qué documentación se necesita?

Si estás viajando a Estados Unidos desde España por primera vez, te podría sorprender que te soliciten más documentación de la que normalmente se les solicita a ciudadanos españoles para visitar otros países.

Solo debes conseguir los siguientes requisitos:

Pasaporte

Los ciudadanos españoles cuentan con la Visa Waiver Program. Este documento les permite viajar a territorio norteamericano por turismo. Su estadía estará permitida solo por 90 días con el pasaporte. El mismo debe tener una vigencia a la fecha de seis meses para poder solicitar el ESTA.

Solicitar el ESTA

A pesar de que no necesitas una VISA como tal, si necesitarás tramitar el ESTA (Electronic System for travel Authorization). Es una autorización para ingresar a Estados Unidos por primera vez que es emitida por el DHS (Department of Homeland Security) para los ciudadanos que están incluidos en el programa de exención de visado. Para poder solicitarlo debes cumplir con los siguientes requisitos:

Tener un máximo de 72 horas antes del ingreso a Estados Unidos. Hacer un pago con tarjeta de crédito los 14 $. Contar con pasaporte de lectura mecánica. No debe tener antecedentes penales, enfermedades contagiosas, los deportados o que su estancia no haya pasado los 90 días.

Visado de no inmigrantes

Si tu viaje a los Estados Unidos superará los 90 días permitidos, y tu intención es permanecer en el país por trabajo o estudios deberás solicitar ante la embajada de los Estados Unidos en tu país el visado de no inmigrantes.

Seguro médico

Estados Unidos no cuenta con un convenio de Salud con España que facilite la asistencia médica. Por ello, el seguro debe cubrir los gastos médicos que se presenten y ofrecer ayuda las 24 horas al ciudadano.

Control de aduanas

Al ingresar al país deberá pasar por el control de aduana y verificar los datos personales, huella dactilar, tomarán una foto y sellado de pasaporte.

Medidas especiales por COVID-19

Una de las nuevas exigencias para poder ingresar a los Estados Unidos desde cualquier país, es que el viajero se haya practicado un test PCR en las 72 horas anteriores al vuelo y que este haya resultado negativo. Estas pruebas expide una constancia que es la que se deberá mostrar el día del embarque.

Si por motivos ajenos a la voluntad del viajero, el vuelo se retrasa, este deberá realizarse la prueba nuevamente para en la fecha en la que sea reprogramado. Esta es una medida que aplica a todos los viajeros, sin importar si cuentan con una visa especial.