La profecía de Pedro Pata para el Recreativo

Que la presencia del Recreativo de Huelva en la quinta categoría del fútbol español es sobre todo un accidente deportivo, lo certifica que el Decano sigue funcionando en muchos aspectos como un club profesional. Buena prueba de ello será el carrusel de presentaciones de los nuevos futbolistas albiazules, muchos de los cuales no se habrán visto jamás en una de esas.

Es el caso de Pedro Pata, quien esta mañana ha vivido su puesta de largo como jugador del Decano del Fútbol Español. “Vengo a sumar y a ayudar a sacar al Recre de la situación tan complicada que tiene. Creo que vamos a vivir un año bonito y apasionante“, profetiza el atacante procedente del Bollullos de la División de Honor Andaluza, una categoría para aficionados.

Los valores del Recre

“Siempre he sido un jugador profundo, con menos exigencia defensiva, pero me adaptaré a lo que el ‘míster’ quiera“, añade Pata, quien confía en que su regreso al Nuevo Colombino -fue canterano del Recreativo– le sirva para relanzar su carrera deportiva. No en vano, “el Recre es el equipo que aúna todos los valores que me hacen ser futbolista“, sentencia.

-EL PERFIL