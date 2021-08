Arranca en Isla Cristina la VI Cadena Humana contra la Violencia de Género

La Playa Central de Isla Cristina ha albergado un stand informativo sobre la Violencia de Género en el que se ha repartido material al respecto con el objetivo de concienciar a la población sobre la tragedia que se esconde tras esta lacra social.

Esta acción forma parte de la Campaña estival ‘Encadenadas’ contra la Violencia de Género que pone en marcha cada año el Ayuntamiento de la localidad atendiendo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que además coincide con el arranque en las redes Sociales de la VI cadena Humana contra la Violencia hacia las Mujeres llevado a cabo, por segundo año consecutivo en las Redes Sociales a causa de la Pandemia provocada por el COVID-19.

Hasta este punto informativo, instalado por la Delegación de Igualdad, se han acercado el Alcalde isleño, Jenaro Orta y la Delegada Municipal del ramo, Ana Vieira, quienes estuvieron atendiendo a los ciudadanos que se acercaron al mismo y repartiendo material junto al resto de las trabajadoras municipales, siempre cumpliendo con las normas y protocolos de anticovid-19.

Ana Vieira lamentó que la Cadena Humana contra la Violencia no pudiese “ser presencial” pero señaló que “a través de un código QR que pueden encontrarse en los carteles informativos de la Campaña pueden acceder al vídeo que hemos colgado en las redes sociales en el que de nuevo contamos con todos los colectivos que siempre colaboran con nosotros y a los que desde aquí quiero mostrar mi agradecimiento” añadiendo que “es una pena que no podemos contar con toda la ciudadanía pero no podemos dejar de poner en marcha acciones como estas que visibilizan y reivindican la lucha contra la violencia de género en cualquier época del año.”

El Alcalde de la localidad, por su parte, ponía en valor “la importancia y la necesidad de contar con un Centro de Atención a la Mujer” de modo que como indicó “para nosotros es prioritario su funcionamiento y que están coordinados con otras Áreas por lo que trabajamos y estamos muy atentos a las necesidades que va presentado este servicio e intentamos poner los medios y mejorar las condiciones del personal que lo atiende por ese trabajo es fundamental” añadiendo que “a todo este trabajo técnico y de la Concejalía suma otros mecanismos como el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, con la Unidad Viogen o los protocolos de la Guardia Civil que afortunadamente podemos completar a con los Fondos del Pacto de Estado y la inversión municipal.”

El Alcalde añadía que “en esta lucha se hace necesaria también la visualización del problema par que aquellas personas que no se atrevan a dar el paso cuando viven una situación de forma directa o indirecta y que sepan que hay mecanismos para atajar el peligro”, decía Jenaro Orta haciendo un llamamiento a la sociedad para “que entre todos podamos acabar con la Violencia Machista y evitar males mayores.”

El Ayuntamiento de Isla Cristina, a través de la Delegación de la Mujer, trabaja, a lo largo de todo el año la concienciación ciudadana en el ámbito de la igualdad y la erradicación dela Violencia de Género y la Violencia Machista, apoyando y sumándose a toda iniciativa que tenga que ver con esta lucha, como es el caso, la Cadena Humana contra este problema que cada verano, desde hace algunos años, se lleva a cabo en las playas de la localidad y que este año, a causa de la Pandemia del COVID-19, se va a realizar de nuevo manera virtual en las redes sociales.